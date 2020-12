La Chine veut fabriquer la neige et la pluie d’ici 2025

La Chine bat les records dans la mise en place de projets à caractère extraordinaire. Après avoir initié un soleil artificiel, le pays annonce vouloir faire tomber la pluie et la neige d’ici 2025.

Le projet de la Chine selon le gouvernement est destiné à lutter contre le réchauffement climatique. L’Etat a ainsi investi des milliards de franc CFA et plus de 2 milles hommes travaillent sur le projet. Et d’ici 2025 la Chine compte faire la pluie et le beau temps au-dessus de 5,5 millions de Km2 de terre sur les 9,6 millions de sa superficie globale soit plus de la moitié.

Toutefois, ce projet n’est pas très bien accueilli par tout le monde. En effet, ce contrôle de la météo pourrait devenir une arme de guerre puissante qui peut déstabiliser tout un pays comme un ouragan.