23 ans et sans bras, elle devient députée dans son pays

Une femme de 23 ans née sans bras devient la plus jeune députée au Mozambique

Une dame physiquement handicapée identifiée comme Mércia Viriato Lica a inspiré le monde sur la toile avec son acharnement pour réussir et ne pas se résigner au destin.

L’avocat et activiste de 23 ans née sans bras est devenue la plus jeune députée du Mozambique en 2020, rapporte How Africa.

Lors de son investiture, Lica a promis de contribuer au développement du pays en termes de scolarisation et d’éducation.

Notant que l’éducation est le chemin de la vie, la jeune femme a déclaré qu’elle encouragerait les jeunes à ne jamais arrêter d’étudier. «Je crois qu’en étant ici à la Casa Magna, je vais encourager et inspirer de nombreuses personnes à travers les activités que je réaliserai pendant mon mandat. Je crois que lorsque les gens me regardent et voient que je suis capable, ils pourront aussi se lever. A-t-elle lâché.