La chronique de Kaccoor sur les tournées de Macky Sall

De la politique…

La pensée est une nourriture. Elle participe à la construction de l’intellect. Elle alimente aussi l’esprit, l’irrigue de belles dispositions et l’agrémente de mille et une senteurs cognitives. Cette belle substantifique moelle contribue à l’éclosion d’une citoyenneté responsable, entreprenante, dynamique. Elle élève un pays dont elle forme les meilleurs fils et filles de manière que, outre leur compétence, ils soient animés seulement de patriotisme.

Pour contribuer à son développement. C’est justement ce qui manque et empêche notre développement économique depuis des décennies. On l’espérait quand l’autre théorisait l’esprit de la Patrie avant le Parti. Une rupture qui nous promettait des lendemains meilleurs. Les récentes tournées du Chef renseignent que, plutôt que de militants ayant des convictions, ce pays recèle plutôt de mercenaires. Ils agissent pour pérenniser des rentes. On ne comprend pas tout cet excès qui fait courir ces responsables. Se ruiner pour mobiliser des foules.

Lesquelles sont présentées comme de la chair à canon. Pardon, du bétail à faire prévaloir pour espérer plus. Ils exposent des hommes et femmes dans l’espoir d’avoir plus de privilèges. Tout y passe. Des publireportages payés à coup de millions, des annonces racoleuses à la « Une » des périodiques. Leur seule et unique obsession : montrer leur force afin de bénéficier de plus de prébendes. C’est à croire que tous ces cadres que comptent nos ministères et sociétés publiques militent dans la formation politique au pouvoir qu’ils quitteront dès que le Chef perdra le pouvoir. Comme si on ne pouvait servir son pays avec patriotisme et loyauté sans être membre du parti au pouvoir.

Tous ces messieurs et dames qui courent et crient comme des aliénés lors des tournées économiques du Chef, s’accrochant à son véhicule comme de vulgaires « coxeurs », abusent de l’argent public. Et ils sont toujours les premiers à tirer sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Pourquoi donc pensez- vous au pauvre Hadjibou Soumare ?

L’ancien Premier ministre est ainsi convoqué à la sureté urbaine pour avoir osé poser des questions au Chef. Rien que ça ? Bon, il faudra que tout le monde la ferme. Surtout nous autres journalistes, qui avons la propension à poser des questions qui fâchent. Et tant pis pour la liberté de presse.

Kaccoor Bi-Le Témoin