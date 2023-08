Voici la cité religieuse qui a coulé Sonko…les prières ont éliminé Pastef

Ousmane Sonko est allé trop loin dans ses diatribes contre les foyers religieux. Ousmane Sonko et ses partisans s’en donnaient à cœur joie en s’attaquant aux khalifes généraux des confréries. Des partisans de l’ex parti Pastef n’hésitaient pas, à visage découvert, à s’en prendre aux confréries demandant même à des talibés et disciples de ne plus contribuer financièrement à l’épanouissement des cités religieuses.

Et la goutte de trop de Sonko est de s’en prendre directement à la cité religieuse de Touba en y organisant des manifestations violentes au point de pousser le Khalife Général des Mourides à sortir les gros moyens pour la sécurité de la ville sainte. Des décisions qui ne seront pas sans conséquences pour Sonko et son parti…

Quand il s’agit de s’attaquer aux confréries, Ousmane Sonko et ses ouailles n’y vont jamais du dos de la cuillère pour tout dire. Cette fois-ci, ils le paient amèrement. Ousmane Sonko et son parti Pastef s’en sont pris à plus fort. Au finish, il est en prison et son parti est dissous. Tous ceux qui ont proféré des injures contre la cité religieuse se trouvent en ce moment dans de sales draps.

Des arrivistes comme Cheikh Bara Ndiaye, le journaliste Pape Alé Niang qui a dénoncé la passivité des khalifes généraux et le greffier Ngagne Demba Touré qui s’en était pris aux foyers religieux de façon désagréable, sont soit en prison ou recherché par la police. Et ce parti qui a autorisé les injures contre Touba, Tivaouane et Médina Baye n’existe plus. Ousmane Sonko et ses ouailles paient pour leur outrecuidance, leur insolence vis-à-vis des cités religieuses. Ici au Sénégal, on ne s’en prend pas impunément aux confréries.

La goutte d’eau qui a mis Touba dans tous états est la destruction des infrastructures de Touba et les actes de vandalisme qui ont touché des lieux sacrés de la cité religieuse. Et pis, les jeunes militants de Pastef et d’autres de la diaspora comme Akhenaton et Kay’z fof ont attaqué directement, en des mots odieux, le patriarche de Touba. On n’avait jamais vu ça au Sénégal auparavant. Le Khalife général qui se fait attaquer, vilipender de la sorte, son autorité bafouée.

Et lorsque le patriarche de Touba a déclaré avoir pris une retraite spirituelle, cela a coïncidé avec la dégringolade de Pastef et de son leader. Sonko a été cueilli et mis en surveillance dans sa résidence de la cité Keur Gorgui. Ses lieutenants étaient arrêtés et comme si le Pastef était tétanisé, aucune de leurs actions ne réussissait. Ensuite Sonko a été jugé et condamné.

Et le chaos indescriptible qu’il avait prédit n’a pas eu lieu. Au finish, il est mis en prison et le pays ne connaît aucun chaos. Celui qui voulait traîner le président Macky Sall comme Samuel Doe l’a été, est lui-même traîné vers la prison de Sébikhotane. Et c’est Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife Général des Mourides qui résume en deux phrases la situation : « Si le pays est aujourd’hui en paix, c’est grâce à Serigne Mountakha Mbacké. Il y a de ces choses que nul ne peut clairement dire ici mais c’est ainsi ».

Ousmane Sonko n’a vraiment rien compris. Toutes ces actions pour s’en sortir sont restées vaines. Au contraire, les choses se sont empirées pour lui. Il tente de mettre la pression sur l’Etat en faisant la grève de la faim et ainsi obtenir sa libération. Son sort n’émeut personne. Ousmane Sonko est dans le pétrin. Il doit méditer la leçon. On ne s’en prend pas aux confréries au Sénégal.

Signe qu’il est déclaré désormais ennemi public numéro 1 au sein de certaines cités religieuses, c’est la manière dont les Baye Fall sont intervenus eux-mêmes à Mbacké pour chasser les jeunes qui voulaient manifester en sa faveur pour exiger sa libération. Ousmane Sonko doit se sentir maudit. Jamais, il n’avait prévu qu’il allait connaître une telle chute. Lui qui se voyait installer sur le fauteuil présidentiel en 2024.

Il faut dire que son rêve est en train de virer à un cauchemar pour lui. Ousmane Sonko est jeté en prison, le chaos qu’il avait prédit n’a pas eu lieu et il en est réduit à faire la grève de la faim pour être libéré. Et en 2024, il ne pourra pas être candidat à la présidentielle, car il va perdre son éligibilité. Et depuis quelques jours, on vient de lui diagnostiquer une insuffisance rénale…

Décidément, on ne s’en prend pas impunément aux Chefs religieux. Ousmane Sonko est un homme fini. C’est lui-même qui a fourbi les armes qui ont causé sa propre perte.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn