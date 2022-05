La CLP indignée par la flambée des meurtres au Sénégal

Communiqué de la convergence Libérale et patriotique (CLP) sur la violence au Sénégal

Le Secrétariat Exécutif National de la CLP s’est réuni ce Samedi 21 Mai 2022 à 16h au Café de Rome à Dakar pour discuter de la violence qui s’installe de plus en plus dans notre pays.

Après une analyse approfondie de cette situation, le Secrétariat Exécutif National :

Regrette que les Partis Politiques ne s’occupent que de questions électorales au moment où les populations subissent des agressions souvent suivies de meurtres ;

Suggère au Président Macky Sall de faire observer une minute de silence par le Conseil des Ministres du Mercredi prochain ;

Demande à tous les Sénégalais d’en faire autant en solidarité avec les victimes et leurs familles,

Demande au Ministre de l’intérieur d’impliquer les Militaires à la sécurisation des Sénégalais et leurs biens car les policiers et gendarmes dont l’efficacité, le courage et le patriotisme ne se démontrent plus sont en nombre insuffisant ;

Enfin le Secrétariat Exécutif donne mandat à son Président Serigne Mbacké Ndiaye, d’une part de conduire une délégation pour aller présenter les condoléances de la CLP, et d’autre part, rencontrer le Ministre de l’intérieur pour lui soumettre officiellement ces propositions.

Fait à Dakar, le 21 Mai 2022

Le Président

Serigne Mbacké Ndiaye

Convergence Libérale et patriotique (CLP)