La Cojer de Dagana descend le journaliste Adama Gaye

Adama GAYE , Un manipulateur manipulé ( par Pape Moctar Diop, Coordonnateur de la COJER DEPARTEMENTALE de DAGANA)

Adama Gaye, ce manipulateur rompu dans l’art de l’affabulation,capable de toutes sortes de manœuvres dilatoires,

bras armés d’une nébuleuse. Il revient encore avec ses loghorrées et diatribes ostentatoires en confirmant sa connexion mafieuse avec une bande de politiciens non courageux, en mal de stratégies.Au comble de l’insolence, ce bandit à col blanc n’a trouvé mieux que de répandre des injures contre un honnête citoyen du nom de Mouhamadou Makhtar Cissé, qui est un homme d’etat d’une dimension exceptionnelle, un excellent cadre , un très bon fonctionnaire qui n’a jamais cessé de servir son pays. Un homme de fidélité, un collaborateur loyal qui respecte et considére avec révérence le President de la Republique SEM MACKY SALL.

Adama Gaye a voulu forcer l’histoire en s’inscrivant dans une démarche de la terre brûlée avec des articles bidons, au contenu mensonger et révélateur d’une personnalité violente,

Ce petit homme doit savoir que le peuple sénégalais a atteint un niveau de maturité qui lui permet de faire face à l’imposture, aux mensonges, à l’intoxication et à la manipulation. Cette vérité, Adama Gaye ne semble pas la comprendre, encore moins l’intégrer dans ses piètres stratégies.

Valet d’une cause antipatriotique, Adama Gaye ne sait peut-être pas que le Sénégal est une Nation forte, debout et capable de se dresser au-delà de la diversité de ses composantes lorsque l’enjeu le commande.

Cet homme grandiloquent traine un complexe qui le prive de toute lucidité et de faculté de discernement.

Comment accorder une seule once de crédit à ce petit homme qui va dans des pays étrangers pour dénigrer son propre pays. La dernière en date est lors de la finale de la CAN 2019. Au moment où le peuple sénégalais était resté uni et indivisible.

Ce traitre a choisi de soutenir les Fenecs en se montrant en déjeuner avec la fédération Algérienne de football dans un hôtel. Cette attitude de sa part résume toute sa personnalité ainsi que son manque de patriotisme. Aucune raison, ne peut justifier une telle traitrise.

Cet imposteur qui s’agite et ses commanditaires, croient en la puissance de la contrevérité, de la manipulation et de l’intoxication. Leurs précédentes campagnes de désinformation ont lamentablement échoué. Celle en cours aussi va échouer car elle repose sur un château de cartes, sur du faux et l’usage de faux. Elle va échouer parce que nous ferons face à ces tigres en papier afin que les pendules soient remises à l’heure encore une fois.