La Cojer lynche Pape Djibril Fall et le traite d’arrogant intellectuel

Le Ministère du Développement Communautaire, de l’Équité Sociale et Territoriale porte bien son nom !

J’ai été très surpris d’entendre Pape Djibril FALL lors de l’émission JAKAARLO du vendredi 17 avril dire que : « L’équité sociale est un idéal qui est poursuivi par tous les départements ministériels, ça ne peut pas être un ministère déjà sur la forme c’est un problème, on a créé quelque chose pour quelqu’un et on ne sait pas à quelle fin ».

Quand l’arrogance intellectuelle se joint au cynisme, ça donne des déclarations approximatives et farfelues. D’abord, parlons de la nomenclature de ce département ministériel et ensuite de ses insinuations contenues dans les mêmes propos.

Le Ministère du Développement Communautaire, de l’Équité Sociale et Territoriale garde plus que jamais sa pertinence dans le champ d’intervention étatique à l’échelle nationale. La correction des déséquilibres sociaux et territoriaux sur l’étendue du territoire a été la seule motivation à la création de ce département ministériel par Son Excellence le Président Macky SALL. En effet, le Président a très tôt compris, que les incohérences engendrées par les précédentes politiques de développement (1960-2012), doivent être résorbées rigoureusement. Maintenant, si un Pape Djibril FALL, ivre de connaissance estime que « l’équité sociale » ne peut pas être un ministère, car c’est un idéal, alors il faut lui expliquer aussi que le développement durable, objet de toutes les attentions, est un idéal aussi pourtant, il y a un ministère dédié à cet idéal, alors où est le problème ? Le problème c’est que la certitude pour Pape Djibril FALL de détenir absolument tout ce qu’il y a à saisir en termes de vérité sur un sujet déterminé est aussi illusoire qu’arrogante, et l’orgueil qui en résulte forge une mentalité dont les raccourcis intellectuels simplistes qui la caractérisent ne peuvent séduire que les niais, les ignorants.

Ainsi, cherchant à conforter sa certitude et à justifier son ressentiment vis-à-vis du Président Macky SALL, toujours sur la même lancée, il insinue insolemment que le ministre Mansour FAYE est le dauphin putatif du Président par ses propos : « on a créé quelque chose pour quelqu’un et on ne sait pas à quelle fin ». C’est la manifestation ultime de la mauvaise foi de ce journaleux. D’ailleurs toutes ses interventions, lors de cette émission ont été empreintes de mauvaise foi et de haines recuites à l’égard du régime en place avec un message partial et partiel finalement mensonger.

Mamadou NIANG, COJER NATIONAL