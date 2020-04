Kédougou-COVID-19 : le gouverneur Saër Ndao à la frontière avec le Mali

Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, Saër Ndao, le Gouverneur de la région de Kédougou vient d’effectuer une tournée dans le département de Saraya. Il a félicité les Forces de Défense et de Sécurité pour leur engagement et leur sens de la responsabilité.

Après l’étape de Salémata, M Saër Ndao, le gouverneur de la région de Kédougou a effectué sa troisième tournée de contrôle aux frontières dans le département de Saraya ce vendredi 18 avril 2020 La délégation a été accueillie par autorités administratives et élus locaux à Bembou, chef-lieu de commune par ailleurs porte d’entrée du département de Saraya.

De Bembou, la délégation s’est rendue à Moussala situé à 71 km un peu plus au Nord-Ouest. Sur place, le gouverneur M Saër Ndao s’est entretenu avec les éléments de la Police des Frontières et de l’Air mais aussi avec ceux de la brigade des douanes de Moussala. En plus de leur rappeler les objectifs de cette mission dans ce contexte de riposte contre le coronavirus, il a existé sur les missions qui sont attendues d’eux. Il a exhorté ses hommes à continuer le combat et améliorant leurs dispositifs opérationnels non sans les féliciter pour le travail déjà abattu sur le terrain.

La seconde étape de cette tournée a conduit la délégation dans le village de Sansamba puis à Kolia. Dans ces deux villages situés au bord de la Falémé, le gouverneur de région s’est rendu compte des difficultés réelles de ses agents et des communautés sénégalaises sur place. En plus des doléances relatives aux appuis en vivres et en équipements de prévention contre le coronavirus (masques, savons, détergents, lave-mains…), les communautés ont fustigé la dégradation du fleuve Falémé, frontière naturelle entre villages sénégalais et villages maliens.

Le gouverneur et sa délégation ont effectué également une visite dans l’usine de la société Afrigold dont les responsables ont été convoqués à la gouvernance de Kédougou mardi prochain pour dispositions à prendre pour assister les communautés riveraines dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

«Nous avons trouvé des agents très engagés. Je les félicite pour l’excellent travail qu’ils abattent sur le terrain. Nous étions venus pour voir avec eux comment améliorer le dispositif. Cette tournée nous a permis de faire certains normalisés comme non normalisés. Nous avons vu que les points sont bien tenus. Le flux entrant et le flux sortant ont été maitrisés à ce niveau-là. Il va falloir redoubler d’efforts, remonter la barre de vigilance car avec le COVID-19, une petite chose peut tout chambouler. C’est pourquoi nous sommes en train d’effectuer ces tournées le long de toutes les frontières. Nous sommes très rassurés » a souligné M Saër Ndao, le gouverneur de région qui s’est réjoui de cette mission de contrôle et de surveillance aux frontières.

Le gouverneur et sa délégation ont fait escale à Saraya avant de reprendre le chemin pour Kédougou.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.com