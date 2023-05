La COJER ne veut pas dialoguer sur le troisième mandat

Au sein du camp présidentiel, la Cojer entend jouer pleinement son rôle politique. Le coordonnateur de la Cojer, Moussa Sow, et ses camarades entendent afficher une ligne dure face à l’opposition. A l’occasion d’une réunion tenue hier, ces jeunes du président Macky Sall se sont prononcés sur l’actualité politique notamment la question du dialogue politique, renseigne Le Témoin repris par Leral.

A ce sujet, la Cojer a fait savoir qu’elle ne veut guère accepter un diktat de l’opposition sur l’ordre du jour du dialogue politique annoncé. Une manière de fixer les règles du jeu mais aussi des limites aux éventuels participants à cette grande rencontre politique initiée par le chef de l’Etat.

« La COJER, tient cependant, à exprimer, de façon claire et ferme, que la question du deuxième quinquennat du président Macky SALL ne saurait être un point de négociation encore moins une condition de participation ou de tenue du dialogue » ont indiqué Moussa Sow et Cie à la fin de leur réunion.

Dans le même sillage, ils ont martelé que « pour tous les dossiers en cours dans les différentes juridictions du pays, pour une opposition nihiliste qui ne s’arrête jamais d’appeler à la séparation des pouvoirs, une telle posture leur est facilement compréhensible ».

Les dirigeants de la COJER ont tenu aussi à magnifier la posture « républicaine du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et Taxawou Sénégal pour avoir accepté la main tendue du Président Macky SALL ainsi que de l’ensemble de ces forces vives de la nation éprises de paix qui ont déjà donné leur accord pour participer au dialogue ».

Sans aucune rancune, la COJER a demandé aux « éternels nihilistes et autres populistes », à se saisir de cette énième opportunité républicaine qui leur est offerte pour se ressaisir et se conformer au bon vouloir de vivre en commun des Sénégalaises et Sénégalais, indique la structure dans un communiqué.

« Je salue la bonne dynamique au sein de la Cojer au plan national et me réjouis de constater que l’unité a été retrouvée à Dakar. Cela augure de lendemains victorieux pour notre parti et notre coalition. Je remercie tous les jeunes de la COJER des 46 départements pour la forte présence et la détermination à continuer l’aventure avec Son Excellence Macky Sall, l’espoir de toute une nation » a indiqué le coordonnateur de la Cojer.

Moussa Sow n’a pas manqué de féliciter et remercier tous les partis membres de la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour leur engagement permanent derrière le président Macky Sall et leur disponibilité toujours renouvelée au dialogue et à la concertation.

A propos des résultats très satisfaisants réalisés à l’issue des inscriptions sur les listes électorales, la COJER informe l’opinion de la mise en œuvre, très prochainement, d’un vaste programme en direction des primo votants. « Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours pour vous faire état des contours de ce programme dont la finalité sera la réélection du président Macky SALL, au premier tour, au soir du 25 février 2024. D’ici là, restons mobilisés en faisant face à tout fossoyeur de la démocratie car Macky Sall, Nioko Fal, Niokoye Falate té Niokoye Aar » a conclu Moussa Sow.