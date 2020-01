Moustapha DIAKHATE ou l’outrecuidance d’un schizophrène à la quête d’une virginité politique hypothétique ?

Décidément le ridicule ne tue plus sous nos tropiques tellement la vertu et la morale sont malmenées et torpillées sauvagement par certains hommes politiques. Comment comprendre l’attitude répréhensible de Moustapha Diakhaté, naguère anonyme et inconnu du grand public. Comment cet homme bénéficiant de tous les privilèges du Président de la République allant du président de groupe parlementaire de la majorité pendant cinq ans, en passant par sa nomination comme chef de cabinet du président de la République sème la pagaille au sein de l’APR ? Quelle traitrise ! Quelle honte ! Quelle roublardise ! Quel cynisme !

Il faut être Tartuffe pour adopter une telle démarche. Comment peut-on scier la branche sur laquelle on est assis ? Il faut être vraiment inculte et hostile à la morale pour agir de la sorte. Et mieux l’ordre des médecins du Sénégal devraient s’appesantir sur la dimension clinique et sanitaire de Moustapha Diakhaté. Voilà un homme qui est capable en fonction des circonstances politiques du moment de ravaler sans gêne ses vomissements et de dénier ses convictions d’hier.

Pour rappel, il a brouté à toutes les herbes, il a pris la carte du RND du professeur Cheikh Anta Diop, avant de migrer ensuite vers les prairies bleues du président Abdoulaye Wade pour finir sa trajectoire rocailleuse et errante à l’APR du président Macky SALL. C’est cet homme complètement désappointé et en divorce avec la morale qui tente désespérément de nous vendre un projet tordu et mort-né d’une « Ethique en politique ».

Il faut être de la dernière pluie pour croire aux affabulations, ce maitre chanteur équivaudrait bien à Judas. Et que ses méthodes totalement machiavéliques et cyniques valent moins que la sandale gauche de Machiavel.

C’est un malotru qui devrait se garder d’élever sa voix même pour plusieurs raisons peu cathodiques. N’est-ce pas lui qui a sévèrement attaqué le non -respect de la parité au sein de la commune de Touba mosquée lors des élections locales de 2014 ? Pour rappel, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké Khalife Général des mourides de l’époque avait demandé et obtenu du président Macky SALL de dispenser Touba de la loi sur la parité afin de préserver le caractère religieux, sacré et spécial de la ville sainte.

Cet énergumène n’a trouvé mieux que de s’attaquer à la « fatwa » du Khalife malheureusement, il a été seul et tout seul dans sa pensée à la limite rétrograde, blasphématoire, incendiaire et impopulaire. Pis, il ne s’est pas limité à ce coup de Jarnac il récidive et de la plus triste des manières, il surprend toute la République en proposant de suspendre le « Dakka » de Médina Gounass moment de haute retraite spirituelle et de communion qui regroupe des ressortissants de la sous-région notamment de la Mauritanie, la Guinée, la Gambie et la Guinée Bissau.

Il faut être inculte et s’abreuver à la source de l’apostasie et du renégat pour faire de pareilles propositions totalement en déphasage avec notre foi et coutumes. Pour comprendre la traitrise de l’homme, il faut s’aventurer à interroger les populations du quartier Darou Khoudoss à Touba sur la nature de l’homme, son ingratitude, sa suffisance, son narcissisme et sa tortuosité. Cet homme a décidément le complexe de ses origines, il ne vit que du chantage et de la mauvaise foi. C’est sa tasse de thé. Il ne vit que pour l’intérêt, le luxe et l’opulence. Il ferait mieux de remuer sa langue plusieurs fois dans sa poche avant de sortir la moindre insanité de sa bouche.

Il nous sort un courant de pensée dans un parti démocratique où la parole ne lui est aucunement déniée. Il se goure lourdement et honteusement. Quelle est sa base politique ? Quelle est sa représentativité locale et nationale ? Quelle plus-value a-t-il apporté aux populations depuis son existence sur la scène politique ? Quel est son quotient électoral personnel dans les scores du Président Macky SALL, de l’APR et de la coalition BBY ?

Il se leurre et se berne tout seul. Le concerné en question sait pertinemment qu’il ne peut aucunement embarquer un seul militant dans son projet de « déstructuration des valeurs ». Décidemment on se rend compte que depuis sa défenestration de la présidence de la République, nous avons en face d’un homme sidéré, déconcerté et désœuvré qui hurle « à hue et à dia » dans les médias.

Nous saluons à sa juste valeur la mesure prise par le parti.

SERIGNEMBACKE FAYE

COORDONATEUR DEPARTEMENTAL DE LA COJER DE MBACKE