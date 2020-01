Face à cette situation délicate où des mercenaires, des bandits de grands chemins, des fossoyeurs de la RÉPUBLIQUE excellant dans la calomnie la, conspiration, les invectives et la manipulation à grande échelle ; transgressant ainsi des normes en défiant l’autorité Publique à travers des appels à l’insurrection et au soulèvement suite à une interdiction de marche. le collectif des défenseurs de la RÉPUBLIQUE dénonce avec la dernière énergie cette habitude irresponsable et irrespectueux à l’encontre de la République et met en garde par la même occasion à cette de bande de créatures rampantes qui sortent du lisier que dorénavant nous ne leurs laisserons plus une seule occasion d’empêcher nos concitoyens de vaquer à leurs occupations sous prétexte qu’ils veulent exercer un droit constitutionnel. Rappelons que ses individus malintentionnés, tapis dans l’ombre, sont le bras armé d’oligarques et de lobbies qui sont à l’origine de la déstabilisation de plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient ; s’allient avec des sous disant activistes et des politiciens professionnels déterminés à vouloir faire table rase par rapport aux acquis gigantesques réalisés par le Chef de l’ETAT inscrivant ainsi son nom en lettre d’or dans les plus belles pages de la saga de notre vieille République. Le 24 février 2019, le chef de l’État son excellence monsieur Macky Sall a été réélu à la tête du Pays avec plus de 57% des suffrages exprimés.

Cette victoire éclatante est due en grande partie aux efforts consentis par son Gouvernement sur le plan social à travers une batterie de mesures, de programmes et projets allant dans le sens de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens à travers une politique de stabilisation des denrées de base, de réduction des inégalités sociales, de création d’emplois, d’éradication de la pauvreté, d’accompagnement des couches les plus défavorisées etc…

À titre d’exemple :

Les bourses de sécurité familiales, la couverture maladie universelle (CMU), la délégation à l’entreprenariat rapide (DER), le PUMA, PROMOVILLES, la carte d’égalité des chances, la réduction de l’impôt sur le revenu, l’exonération fiscale des entreprises du secteur touristique, la suppression des droits de douane sur les matériaux agricoles, la gratuité de la dialyse etc.

Cette politique à forte dose politique sociale amorcée par L’ÉTAT du 2012 vise à impulser une dynamique de croissance inclusive qui sans nul doute contribuera de manière exponentielle au développement économique et social de notre cher Pays.

Toutefois nous constatons depuis peu et avec beaucoup d’amertume que L’ÉTAT du Sénégal dans le cadre sa politique de démocratisation de l’accès à l’électricité pour tous notamment à travers son programme dénommé : l’accès universel à l’électricité, où l’on note une hausse de 6% sur les factures les plus élevées de ce mois sous forme de contribution pour permettre aux compatriotes de l’arrière-pays privés de ces denrées précieuses depuis toujours d’en bénéficier ;

Tente de s’ériger en sous disant patriotes une bande de chevaliers errants armés par des forces obscures animées par une obsession folle de vouloir plonger ce pays dans une situation d’ingouvernabilité totale dans un contexte de pré exploitation du pétrole et du gaz.