La déclaration choc de Neymar depuis le Brésil

Toujours confiné au Brésil, Neymar aurait confié à des proches sa volonté de rallier cet été le FC Barcelone. Outre les cas Miralem Pjanic et Lautaro Martinez, qui semblent en bonne voie, le Barça pourrait bien conclure cet été le retour de Neymar. Le média brésilien UOL Esporte y croit dur comme fer, citant des membres de l’entourage du joueur pour affirmer que ce dernier serait prêt à renouer avec le club catalan. Un an après le feuilleton inabouti de l’été 2019. Alors que les discussions entre le PSG et le Barça sont à ce jour au point mort, la star auriverde serait plus que jamais disposée à quitter la capitale française. Pour un montant « raisonnable », croit savoir la publication brésilienne suscitée, qui évoque une somme de 170 millions d’euros pour permettre aux Blaugranas de racheter les deux dernières années de contrat parisien du phénomène.

Reprise du dialogue imminente ?

Selon UOL Esporte, la relance des négociations est prévue pour la semaine prochaine, sous la férule a priori de l’ancien responsable de la filière auriverde du Barça, Andre Cury, lequel est resté très proche de Neymar Senior. En mal de liquidités, le FC Barcelone s’apprêterait à mettre deux de ses éléments dans la balance: Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Rien de bien neuf en somme.