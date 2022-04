La Direction du Coud menace et prévient le mouvement Kekendo

Un groupe d’individus se réclamant du Mouvement Kekendo a créé un véritable tohu-bohu à l’intérieur du campus social, dans la nuit du jeudi 31 mars 2022. Le groupe a perturbé délibérément le système de contrôle d’accès aux restaurants universitaires, dénonce le directeur du Coud Maguette Sène.

Dans le but de créer un « ngenté toubab », ce groupe de personnes a causé un énorme préjudice financier et moral au Coud et aux étudiants. Le prétexte brandi, selon le communiqué, découlerait du traitement d’un dossier pendant devant la justice. « Ce dossier ne relève pas de notre ressort. La direction du Coud usera de tous les moyens pour identifier les auteurs et leurs complices et saisira les autorités universitaires pour des sanctions disciplinaires. La direction du Coud tient à rappeler que la politique d’assainissement des campus tant en matière d’hygiène que de sécurité entamée depuis la rentrée universitaire sera maintenue sans aucune faiblesse », prévient Maguette Sène, Directeur du Coud.