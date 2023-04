La directrice générale du FMI loue le leadership de Macky Sall

La directrice générale du FMI, Kristina Georgina, a salué le leadership du Président Macky Sall à la tête de l’Union Africaine, lors de la table ronde ministérielle de financement des pays à faibles revenus qui s’est tenue le mercredi 12 Avril à Washington, dans le cadre des réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Selon elle, durant son mandat de Président en exercice de l’Union africaine, le Macky Sall a porté haut la voix de l’Afrique sur la scène internationale.

À la demande de la directrice générale du FMI, le Président Macky Sall a prononcé un message de plaidoyer en tant qu’ardent défenseur de la cause des pays à faibles revenus auprès des bailleurs. Ainsi, il a plaidé pour un appui plus adéquat et un financement plus conséquent des États concernés à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance.

Dans cette perspective, le président de la République a appelé au renforcement de l’enveloppe du Fonds fiduciaire et à un financement durable et concessionnel par l’intermédiaire des institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement.

Les réunions de Printemps de la Banque mondiale et du FMI se tiendront jusqu’au 16 avril à Washington.