Khalifa Sall : « L’arrestation récente de Assane Diouf révèle de… »

L’affaire Assane Diouf poursuivi « pour appel à l’insurrection et à la violence, offense au chef de l’Etat, atteinte à la sûreté de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d’un système informatique, injures publiques…», préoccupe Khalifa Sall.

Dans un post publié sur sa page Facebook, le leader de Taxawu Sénégal apporte son soutien à « l’insulteur public » et tire sur le gouvernement. « L’arrestation récente de Assane Diouf révèle la psychose d’un régime finissant qui, désormais, s’arroge le droit d’emprisonner un citoyen pour des faits non avérés. J’apporte tout mon soutien à Assane Diouf, persécuté et injustement maintenu en détention. J’exige de l’Etat le respect de la dignité humaine et la libération immédiate de Assane Diouf », a-t-il commenté.