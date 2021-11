La DSCOS va enlever les panneaux publicitaires sur la Corniche Ouest

«Dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris, sur la Corniche-Ouest, pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations et conformément aux directives du Chef de l’Etat, relatives à la lutte contre la pollution visuelle et l’encombrement de la voie publique, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS), en liaison avec l’Ageroute, compte procéder au désencombrement et à la libération, de part et d’autre, des emprises de l’axe routier allant de la « plage de Koussoum à la mosquée de la divinité », renseigne le colonel Papa Saboury Ndiaye, directeur de la Dscos.