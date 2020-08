La facture d’un client en boîte…15 millions FCFA (regardez)

La facture d’un client du Midnyte Club de Douala Bonapriso va faire râler les Africains qui peinent à avoir 1000 FCFA dans une journée. Dans la nuit de dimanche au lundi 3 août 2020 une soirée à couper le souffle même sans Coronavirus lors de la soirée YOLO (You Only Live Once). En effet, un des hôtes de l’enseigne a tout simplement fait sauter les compteurs en affichant des factures s’élevant à… attention les yeux… 6 millions et 9 millions de FCFA…soit un total de 15 millions.

Il ne s’agissait bien évidement pas là de factures d’une dot mais bien celles d’une consommation de boisson. Cette dernière étant constituée uniquement de grandes liqueurs dont 5 bouteilles de Crytal, 2 Chivas Regal (18 ans), et 16 bouteilles de Dom Perignon pour la première facture ; et 15 bouteilles de Dom Perignon, 2 bouteilles de Magnum Cristal, 20 bouteilles de Ruinart Blanc et 3 bouteilles de Cristal pour la seconde. Connaisseurs connaissent !

Pour ce qui est de savoir si tout cela a bien été consommé par son acheteur et sa clique (supposée), allez savoir. Dans tous les cas, le service n’y est pas allé de main morte.

Soirée d’anniversaire ou simple enjaillement, là n’est pas la question. La facture est tombée et nous sommes tous témoins. Le bien est bien oooh ! Ou bien c’est le porte-monnaie magique ?