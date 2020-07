La femme de John Travolta, est décédée à l’âge de 57 ans de…

Kelly Preston, la femme de John Travolta, est décédée à l’âge de 57 ans des suites d’un cancer du sein

Selon les informations du magazine américain People, Kelly Preston est décédée dimanche 12 juillet, à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer du sein. Elle était mariée à John Travolta avec qui elle avait eu trois enfants.

Elle avait 57 ans seulement. Kelly Preston est décédée dimanche 12 juillet, des suites d’un cancer du sein, a révélé le magazine américain People. « Dans la matinée du 12 juillet 2020, Kelly Preston, femme et mère adorée, est mort après deux ans de combat contre un cancer du sein », a indiqué un représentant de la famille au magazine, ajoutant : « Ayant choisi de garder son combat privé, elle était sous traitement médicamenteux depuis un certain temps, soutenue par sa famille et ses amis. » Kelly Preston laisse derrière elle son mari, John Travolta, et ses deux enfants, Benjamin, 9 ans, et Ella, 20 ans. Avec l’acteur, elle avait eu un autre enfant, Jett, mort à l’âge de 16 ans, en janvier 2009.

Kelly Preston, de son vrai nom Kelly Kamlelehua Smith était née en 1962 à Honolulu, à Hawaï. Après des études de comédie en Californie, elle avait débuté sa carrière d’actrice dans les années 80 avec des seconds rôles au cinéma et à la télévision, dans Christine (1983), de John Carpenter notamment, ou encore dans Mischief (1985), de Mel Damski ou Jumeaux (1988), d’Ivan Reitman. Seconds rôles qu’elle a ensuite enchainés, jusqu’en 2018 : sa dernière apparition au cinéma était dans Gotti, de Kevin Connoly, dans lequel elle jouait l’épouse du mafieux interprété par… John Travolta.

Kelly Preston et John Travolta, 28 ans d’amour

John Travolta avait demandé Kelly Preston en mariage en 1991, lors du nouvel an, avec un diamant de six carats. Mariés depuis le 5 septembre 1991, ils ne se sont plus quittés. En septembre dernier, ils fêtaient d’ailleurs le 28ème anniversaire de mariage. Elle faisait alors une adorable déclaration à l’acteur de Grease sur les réseaux sociaux. « À mon cher Johnny, l’homme le plus incroyable que je connaisse. Tu m’as donné de l’espoir quand je me croyais perdue, tu m’as aimée patiemment, inconditionnellement… Tu m’as fait rire plus que n’importe qui… Tu as partagé mes hauts et mes bas parfois. »

La dernière publication de Kelly Preston sur les réseaux sociaux date de trois semaines, le jour de la fête des pères. C’est un selfie avec son époux et ses deux enfants, en noir et blanc qu’elle avait partagé, ainsi qu’une photo de John Travolta avec leur fils décédé, Jett. « Nous t’aimons », écrivait-elle. Et ils l’aimaient, elle.