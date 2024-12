La fille de Biya fait encore parler d’elle sur…Insta

Brenda Biya : entre confidences et controverses familiales

Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a une fois de plus suscité la controverse en exprimant son mécontentement à l’égard des relations familiales. Dans un message Instagram sincère, Brenda, qui se fait appeler kingnasty en ligne, a partagé ses réflexions sur la détérioration de l’état des liens familiaux et amicaux.

« Le meilleur conseil que je puisse donner à quiconque en ce moment est de s’assurer d’avoir les siens et de toujours faire ce qui est le mieux pour soi », a-t-elle écrit. « Nous vivons dans un monde froid. Les familles ne sont plus des familles et les amis ne sont plus des amis. » Brenda Biya a ajouté que les gens ne parviennent souvent pas à être à la hauteur de leurs revendications de loyauté : « Tout le monde crie « vrai » jusqu’à ce qu’il soit temps de le montrer. »

La fille du président a encouragé ses partisans à se concentrer sur l’indépendance et l’autonomie, les exhortant à éviter les situations où ils pourraient devoir dépendre des autres. « Les gens vous décevront encore et encore, mais votre foi vous y mènera à chaque fois », a-t-elle souligné.

Une relation difficile avec la famille présidentielle ?

Ce n’est pas la première fois que Brenda Biya attire l’attention avec ses déclarations ou ses actions controversées. Au fil des ans, elle a fait allusion à des luttes personnelles au sein de la famille présidentielle, alimentant les spéculations sur sa relation avec ses parents et ses frères et sœurs.

Brenda a déjà accusé sa famille de maltraitance et a fait la une des journaux pour son mode de vie non conventionnel. Du partage de publications sur la pornographie en ligne à son coming out, ses déclarations et actions publiques ont déclenché des débats houleux au Cameroun.

Plus récemment, Brenda Biya a fait sensation sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo la montrant impliquée dans une relation sexuelle avec une Brésilienne. Elle s’est également moquée de son père, le président Paul Biya, âgé de 91 ans, dans des forums publics et a parfois soutenu des hashtags critiquant le gouvernement qu’il dirige.

Que se passe-t-il derrière les portes closes ?

Les critiques répétées de Brenda sur la dynamique familiale soulèvent des questions sur l’état du foyer Biya. Est-elle marginalisée ou privée de soutien familial ? La famille présidentielle n’a-t-elle pas réussi à lui fournir l’amour et la compréhension qu’elle désire ?

Bien que les détails restent flous, ses éclats publics et ses déclarations provocatrices témoignent de tensions sous-jacentes au sein de l’une des familles les plus puissantes d’Afrique.

Source CA