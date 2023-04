Brenda Biya crée la polémique…La toile accable ses parents

« La vie est étrange… », l’étonnante sortie de Brenda Biya qui fait polémique

La fille du couple présidentiel camerounais, Brenda Biya s’est encore faite remarquer à travers une sortie qui a de nouveau suscité la polémique. Sa publication a très vite été rattachée à ses rapports tendus avec ses parents, Paul et Chantal Biya.

Après l’épisode de sa poursuite judiciaire en Suisse pour diffamation par l’artiste Camerounaise Dencia, Brenda Biya donne de ses nouvelles. Une énième fois, la fille du président Paul Biya a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux, qui a suscité de nombreuses réactions.

Dans une publication postée sur les réseaux sociaux, la jeune femme a lancé une grosse pique à quelqu’un que l’on ignore : « La vie est très étrange. On vient sans rien, puis on se bat pour avoir tout, puis on repart sans rien en laissant tout », a-t-elle écrit.

Sans détours, les internautes ont rapidement fait le lien avec le couple présidentiel camerounais et les parents de Brenda Biya à cause de leur position au pouvoir. En effet, Paul Biya, âgé de 90 ans, tient encore le pouvoir camerounais depuis 40 ans.

À lire les commentaires qui ont suivi la sortie d’Anastasie Brenda Biya Eyenga alias Brenda Biya, l’on pourrait en déduire qu’elle aurait donné l’occasion aux internautes de déverser leur colère sur le maintien au pouvoir de son père depuis de longues années. De ces réactions, l’on peut lire :

« Ton père va alors laisser quoi ? peut-être à toi sa progéniture seulement. Si oui, quand tu ne ndjappes pas tu es très lucide et remplis de bon sens”, écrit en commentaire un internaute.

“Parle à ton père et son gouvernement”, écrit un autre.

“Ce sont là les mystères de Dieu. Il les dissimule sous nos yeux et c’est là toute sa gloire. Les hommes regardent et ne voient pas tout ce que tu viens de dire tout au long du parcours terrestre, ils se battent pour tous et ils n’ont rien amené et ils n’emporteront pourtant rien (…) ”.

À la question de savoir si la jeune femme s’adressait bel et bien à ses parents, l’on ne saurait le confirmer. Surtout qu’elle est reconnue, très directe dans ses mots quand il s’agit de tacler ses parents. Elle ne mâche vraiment pas ses mots.

Source CA