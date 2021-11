La fille de Malcolm X retrouvée morte chez elle

Elle était âgé de 56 ans et son corps sans vie a été retrouvé dans son appartement à Brooklyn lundi dernier. Malikah Shabaz était l’une des six filles de Malcolm X. D’après des informations parues dans Paris Match, la thèse criminelle a été écarté par la police. Par contre, précise-t-on, « une autopsie doit confirmer les causes du décès ».

Malikah Shabaz a reçu les hommages de Bernice King, la fille de Marther Luther King sur son compte Twitter en ces termes : « Je suis profondément triste d’apprendre la mort de Malikah Shabazz. Mon cœur va vers sa famille, descendants du docteur Betty Shabazz et Malcolm X. Le docteur Shabazz était enceinte de Malikah et sa sœur jumelle Malaak, lorsque notre frère Malcolm a été assassiné ».

Le décès de la fille d’un des plus grands défenseurs de la cause noire intervient au moment où la justice de New York s’apprête à innocenter deux hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X.