La fille d’un milliardaire indien épouse un homme noir

Il s’agit d’une grande première. L’héritière d’une richissime famille indienne a choisi de s’unir à un homme d’origine africaine contrairement à ce que veut leur tradition.

Cela n’avait encore jamais été observé auparavant chez des indiens de la haute classe. Anisha Burman, fille de Anand Burman, l’un des hommes les plus riches d’Inde avec une fortune évaluée à 5,8 milliards de dollars (environ 3000 milliards FCFA), vient de dire “oui” à Leslie Mwambazi, un homme d’origine africaine.

Anisha Burman est l’arrière petite fille du fondateur de Dabur, la plus grosse compagnie de bien de consommation en inde. Tous deux artistes, Leslie Mwambazi et Anisha Burman se sont rencontrés à Londres où ils ont vécu tous deux pendant plus de 20 ans et fondé leur propre entreprise LesNiche. Leur mariage bling bling nous rappelle un peu celui de Nick Jonas et Priyanka Choprah.

Du côté de la famille de la mariée, l’événement est apparemment passé comme une lettre à la poste et Leslie Mwambazi entretient de bons rapports avec la famille indienne.

Il s’agit là d’une véritable révolution qui nous rapproche un peu plus de la mondialisation telle que très souvent décrite. La preuve que le racisme est une barrière qui est appelée à disparaître peu à peu avec le temps. Vive les mariés !