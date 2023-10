La fin de Yewwi…la coalition indésirable chez deux grands leaders

Yewwi Askna Wi est sans doute l’une des plus grandes coalitions de l’opposition que le pays ait connue ces dernières années. Portée par les grands noms de l’opposition, cette coalition en a fait voir de toutes les couleurs au régime de Macky Sall. A cinq mois de l’élection présidentielle, elle vacille. Yewwi a atteint sa date de péremption. Raison pour laquelle deux grands leaders lui ont tourné le dos. Ces derniers ont clairement signifié leur position vis-à-vis de ladite coalition. Ce qui acte ainsi la fin de ce compagnonnage de circonstances.

Tout comme le F24, la coalition Yewwi Askan Wi a vu le jour dans l’unique but de combattre Macky Sall et son régime. Créée par des partis et mouvements du système, elle a très tôt su s’imposer. Aux élections locales, cette coalition a pris le contrôle de nombreuses mairies stratégiques. Aux législatives, Yewwi réédite son coup en étant au coude à coude avec Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale. Ce qui change complètement le paysage politique. A la place d’anciens députés classiques, des hommes comme Guy Marius Sagna ont pris leur marque au sein de l’hémicycle.

Ce qui fait de Yewwi un adversaire très redouté. Mais la traque de Ousmane Sonko a noyé la coalition. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) était le maillon fort de cette coalition. Lui et le PUR de Serigne Moustapha formaient le cordon ombilical de YAW. Ils étaient derrière tous les grands projets de la coalition. Avec de nombreux militants, ils ont fourni pendant des mois une main d’œuvre électorale de qualité. Malheureusement, ils n’ont pas été récompensés à la hauteur de leur sacrifice.

Et le discours tenu par Serigne Moustapha Sy lors du Gamou le prouve à suffisance qu’il ne veut plus de YAW. «Est-ce que vous savez que Ousmane Sonko a parfois simulé être dans le coma pour ne pas s’entretenir avec certains leaders de Yewwi Askan Wi ? Eh oui, parce que tout ce qui devait être dit, nous en avons déjà discuté, lui et moi avant. C’est pourquoi quand certains venaient pour le voir, il simulait une crise et les docteurs venaient dire aux visiteurs qu’il ne pourrait recevoir personne», a déclaré le marabout qui semble ainsi mettre fin à la mission de cette coalition.

Sinon le marabout n’aurait pas tenu un tel discours. En faisant cette déclaration, Serigne Moustapha Sy vient de dire aux sénégalais qu’il discute directement avec le leader de l’ex Pastef. Lui et Sonko n’ont plus besoin de leurs alliés pour mener ensemble le combat. Sinon le maire de Ziguinchor n’aurait pas besoin de faire semblant d’être malade. Sans ses deux leaders, Yewwi n’est plus qu’un conglomérat de zéro politique. Sans Khalifa Sall, Ousmane Sonko et le responsable moral des Moustarchidines, YAW ne peut plus inquiéter le régime. Par conséquent, elle n’a plus sa raison d’être.

Se séparer de Yewwi est la seule chose que pouvaient faire Sonko et Serigne Moustapha Sy. La coalition ne peut plus rien leur apporter. Le maire de Ziguinchor s’est retrouvé orphelin dans sa révolution. A chaque fois que Sonko se lançait sur la voie insurrectionnelle, les leaders de Yewwi désertaient le terrain. Depuis qu’il est en prison, Yewwi n’a rien fait pour le tirer d’affaires. Au sein de la coalition, on ne parle même plus de lui. Pour ne pas montrer qu’ils ont laissé tomber le PROS (Président Ousmane Sonko), Habib Sy et Cie se contentent de quelques communiqués. Une position qui irrite Sonko et ses partisans.

Mieux, de nombreux leaders de Yewwi sont à fond dans la campagne pour 2024. Ils draguent l’électorat de Sonko incapable de se présenter. Pour sa part, Serigne Moustapha cherche des alliés dans sa dualité avec Tivaouane. Mais Yewwi est dans l’incapacité de la lui apporter. Les obédiences diverses au sein de ladite coalition ne lui sont pas favorables. Alors il n’a plus rien à faire dans une coalition qui ne peut rien lui apporter politiquement. Alors qu’il pourrait décoller seul avec ses Moustarchidines.

Voilà ainsi Yewwi qui atteint sa date de péremption. Cette coalition meurt dans un contexte politique complexe. L’opposition aura besoin de s’unir si elle veut battre le candidat de Benno Bokk Yakaar. Mais avec la disparition de YAW, le chantier ne sera pas facile. Les ambitions personnelles vont l’emporter sur le collectif. Au plus grand bonheur de la mouvance présidentielle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru