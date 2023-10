Amadou Ba victime de complots internes…Les Authentiques de l’APR ne le lâchent pas

Amadou Ba ne dort plus sur ses lauriers depuis qu’il a été choisi par Macky Sall pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar à la prochaine élection présidentielle. Des déclarations de soutiens fantaisistes pour l’endormir avant de lui lancer des flèches empoisonnées. Des membres de son parti ont fait des déclarations de soutien à Macky Sall dans son choix sans prononcer son nom. Ils acceptent le choix de Macky Sall sur le papier mais dans les coulisses, la guerre contre Amadou Ba fait rage.

Après le discours amer de Abdoulaye Daouda Diallo, ses partisans l’imitent en balançant des communiqués pour soutenir Macky dans son choix sans pour autant l’approuver. Les Authentiques n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ils font un double jeu.

Amadou Ba ne fait pas l’unanimité au sein de l’appareil Benno Bokk Yaakaar. Et dans l’APR, c’est pire. La pilule est très amère pour les membres de ce parti qui ont du mal à approuver le choix fait sur Amadou Ba, malgré la bonne réputation dont jouit ce dernier au sein de l’opinion. Seulement des membres de l’APR ont décidé de lui mettre des bâtons à travers les roues.

Il y a Abdoulaye Daouda Diallo qui ne digère toujours pas le choix porté sur Amadou Ba. Dans son discours qui reflète son amertume, il a approuvé le choix de Macky Sall sans prononcer une seule fois le nom du candidat. Ce qui est la preuve qu’il mène un double jeu. Il ne faut pas s’attendre d’Abdoulaye Daouda Diallo qu’il mouille à fond le maillot en s’impliquant totalement sur le terrain pour battre campagne pour Amadou Ba.

D’ailleurs, on pensait que ce problème était derrière nous. Mais c’était sans compter le communiqué d’un proche de Abdoulaye Daouda Diallo. Me Diaraf Sow a rendu public un communiqué repris par xibaaru. Dans ce communiqué, Diaraf Sow soutient le choix de Macky, cite son mentor Abdoulaye Daouda Diallo mais aucunement le nom du candidat Amadou Ba.

Tout cela rime à quoi ? C’est comme si le candidat Amadou Ba n’existait pas. Selon nos sources, Diaraf Sow et ses amis continuent de mettre les bâtons dans les roues du candidat de Macky Sall. Un site est mis à contribution pour « tirer » sur Amadou Ba. Depuis qu’Amadou Ba a été choisi, ce site est devenu le support des Authentiques pour l’attaquer. C’est dire qu’au sein de l’APR, certains ont du mal à ravaler leurs amertumes et à accepter le choix porté sur la candidature d’Amadou Ba.

Abdoulaye Daouda Diallo ne veut pas l’assumer ouvertement en désapprouvant publiquement le choix porté sur Amadou Ba au risque d’offusquer le Président de la République Macky Sall qui a trop fait pour lui. Depuis que Macky Sall a été au pouvoir, Abdoulaye Daouda Diallo a toujours été ministre, avant de devenir Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, ensuite Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Macky Sall a tout donné à Abdoulaye Daouda Diallo.

Ce dernier ne le lui rend pas. Abdoulaye Daouda Diallo avait pour ambition d’être le candidat choisi par le Président de la République Macky Sall pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024. Il a du mal à accepter que le choix soit porté sur Amadou Ba qu’il considère comme étant son ennemi juré. On dit qu’entre eux qui sont des fonctionnaires et ont servi en leur qualité d’Inspecteurs des Impôts et Domaines, il existe des inimités.

Abdoulaye Daouda Diallo, malgré les assurances qui lui ont été faites par Macky Sall après avoir désigné Amadou Ba pour être le candidat de la mouvance présidentielle, rumine sa colère et monte un complot. Il s’agit pour lui d’activer certains de ses relais pour qu’il serve un discours marquant leur désaccord par rapport au choix du Chef de l’Etat désignant Amadou Ba comme son candidat.

Ils ne l’avouent pas ouvertement, seulement ceux qui n’approuvent pas au sein de l’APR le choix porté sur Amadou Ba et sont prêts à tout pour lui barrer la route, ne sont pas prêts de baisser les bras. Ils n’ont pas eu le courage de Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a dit NON et a coupé les ponts. ADD dit OUI à Macky…pour ensuite planter un couteau dans le dos de Amadou Ba.

