Un citoyen interpelle le directeur de la Police sur l’insécurité à Fith-Mith

Lettre ouverte au Directeur général de la Police Nationale (DGPN).

Monsieur le Directeur, nous, population du quartier Fith-Mith de la commune de Golf-Sud, vivons dans une inquiétude et une angoisse permanente en raison de la présence d’une bande de délinquants ayant fait de notre quartier son QG. En effet, depuis plus de cinq ans maintenant, une bande de jeunes squattent la devanture du Cem Ndiarka Diagne ; et en plus des agressions qu’ils commettent la nuit et le tapage qu’ils font subir aux paisibles citoyens que nous sommes, ils ont développé une intense activité de vente et de cession de chanvre indien. Ce qui choque, c’est qu’ils ne s’en cachent plus et le font le jour au vu et au su de tout le monde. « Pourquoi ces jeunes se croient-ils invincibles et intouchables ? », est la question que tous les habitants de notre quartier se posent.

Monsieur le Directeur, si j’ai jugé utile de vous adresser cette lettre ouverte alors que le commissariat du Golf est à moins de deux kilomètres de notre quartier, c’est parce que nous n’avons pas le sentiment que la mission des agents de police du commissariat du Golf est de garantir notre sécurité. Mille et une fois les populations se sont plaintes auprès de la police du Golf, des activités délictuelles de ces jeunes, mais sans aucune suite. Le commissariat du Golf reçoit chaque fois des dénonciations anonymes, des plaintes concernant ces jeunes, rien n’y fait. Et plus grave encore, il arrive que des éléments de ce commissariat arrêtent des jeunes en flagrant délit de cession, de vente ou de consommation de chanvre indien, et le lendemain on revoit les même jeunes, arrêtés la veille, continuer de vaquer à leurs occupations. Que se passe-t-il pour qu’à chaque fois ces jeunes soient libérés aussi facilement ? Allez-y savoir pourquoi !

Monsieur le Directeur, nous population de Fith-Mith, en avons plus qu’assez de cette terreur qu’une bande de jeunes garçons fait régner dans notre quartier. Ou alors si les éléments du commissariat du Golf ne sont plus en mesure d’assurer la sécurité des habitants de Fith-Mith, que la Police les autorise à s’armer pour se défendre ! Il est inadmissible qu’une bande de jeunes prenne en otage tout un quartier. Nous ne voulons qu’aller travailler le matin et rentrer tranquillement chez nous le soir. S’il s’agit des contrôles routiers, la Police ne fait pas dans la dentelle (et vous savez pourquoi !), puisque chaque matin, dès l’aube, ils sont sur tous les grands axes de la capitale, mais lorsqu’il s’agit d’opérer des patrouilles nocturnes pour traquer les délinquants, la police est aux abonnés absents.

Veuillez, Monsieur le Directeur, agréer mes salutations respectueuses.

Un citoyen