La Françafrique en mort cérébrale !

Dans beaucoup de pays africains se font entendre des « Non à la France » et « France dégage ». S’agit – il de solder le passé colonial de la France en Afrique ? S’agit – il d’un ressentiment ? D’une rancœur ? D’une défiance politique à l’égard d’une France prédatrice des précieuses ressources et autres matières premières d’une Afrique exsangue et pauvre ? Pourquoi des pays si riches en matières premières peinent – ils autant à se développer ? A qui profite l’argent du pétrole, de l’uranium, du diamant, du bois et des minerais ? Comment expliquer la présence permanente de l’armée française dans ces anciennes colonies ? Pour quelles raisons le gouvernement français reçoit – il régulièrement, avec tous les honneurs, des dirigeants africains parvenus au pouvoir par des coups d’Etat ou des élections truquées ? La réponse générale de ces questions se trouve en grande partie dans un système que l’on nomme Françafrique. La situation précaire de l’Afrique francophone soulève de nombreuses questions.

Qu’est-ce que la Françafrique ?

La Françafrique est un concept inventé par Félix Houphouët – Boigny. Le terme de « Françafrique » désigne le système politique et institutionnel ainsi que l’ensemble des réseaux plus ou moins opaques qui permettent à la France de garder la mainmise sur ses anciennes colonies. C’est un système unique au monde. L’avantage pour la France est économique et politique. La Françafrique garantit à la France son accés aux matières premières stratégiques : pétrole, uranium, minerais ainsi qu’aux cultures de rente : coton, bois, plantations agricoles. La Françafrique permet aussi de préserver des débouchés pour les entreprises françaises. Durant la guerre froide, ce système a permis de garder l’Afrique dans le camp occidental. Elle permet également à la France de maintenir son rang à l’ONU. Enfin, elle a permis de financer le parti gaulliste par le détournement des rentes africaines, puis par la suite tous les partis du gouvernement ; ce qu’a révélé notamment l’affaire Elf. Ce système a été mis en place au moment des indépendances africaines, donc en 1960 par le sommet de l’Etat français : le général de Gaulle, avec son conseiller Jacques Foccart. Ce système a accompagné toute l’histoire de la V éme République. C’est pour cette raison que la Françafrique est considérée comme le plus long scandale de la V éme République française. C’est dans ce sillage qu’il est permis de comprendre cette célèbre citation de l’ancien président français François Mitterrand : « Sans l’Afrique il n’y aura pas d’histoire de la France au XXI éme siècle ». A l’époque, c’était une sorte de réponse du président français aux communistes qui voulaient mettre fin la Françafrique.

Ce néocolonialisme se traduit par le pillage des matières premières, la corruption, le détournement de l’aide au développement, le soutien aux dictatures, les trafics en tous genres. Il s’agit donc d’une influence de la France sur des secteurs clés tels que les mines, le pétrole, l’or, le diamant et l’agriculture ainsi que le contrôle de la monnaie et des accords commerciaux. Cela s’opère avec la complicité de nombreux chefs d’Etat africains (« amis de la France »). Emmanuel Macron ne s’en est pas caché en avril 2021 lorsqu’il s’est rendu aux funérailles du président tchadien Idriss Deby saluant la mémoire d’un « ami courageux » de la France. Il a ensuite adoubé la prise de pouvoir par le fils du dictateur tchadien. Pour maintenir ces « amis » au pouvoir, tous les moyens sont bons : élections truquées, coups d’Etat, assassinats politiques, soutien militaire via des accords de défense secrets… Globalement, la Françafrique repose sur trois piliers : la coopération militaire, l’aide publique au développement et le franc CFA.

Depuis plus de 60 ans, la présence militaire française en Afrique est un des piliers de sa politique d’ingérence. Avec 8 700 militaires français sur le sol africain, la France intervient régulièrement sous des prétextes allant de l’anti – terrorisme comme au Mali depuis 2013, au soutien à la démocratie comme en Côte d’Ivoire en 2011. A la suite d’un processus électoral catastrophique, Alassane Ouattara a été installé à la tête du pays par une rébellion soutenue par l’armée française. Les rêves de liberté et de développement de l’Afrique sont restés coincés entre les mains des « Françafricains ».

-Une génération africaine contre la Françafrique

Il ne faut pas y partir par quatre chemins, la nouvelle génération africaine veut mettre fin à la Françafrique, un facteur du sous – développement de l’Afrique francophone. En vérité, le pré carré africain de la France en matière économique est en voie de rétrécissement constant, au regard de la mondialisation, qui permet à la Chine, à la Turquie, au Brésil, à la Russie de s’emparer des marchés africains. Bref, la France ne semble plus l’alliée privilégiée de l’Afrique de l’Ouest. D’autres puissances prédatrices se bousculent dans la salle d’attente africaine. Même l’opération Barkhane, engagée en 2014, pour empêcher le dépeçage du Mali, par les terroristes d’AQMI, a pris fin, en se cherchant d’autres missions que strictement sécuritaires. Il incombe désormais à des milices militaires russes, sous le nom de Wagner, d’assurer et d’œuvrer avec les forces armées africaines, pour assurer une rente sécuritaire à des Etats instables. Ce n’est point un ressentiment antifrançais, mais plutôt un ressentiment antisystème.

L’influence historique de la France en Afrique s’est souvent étendue au soutien des dirigeants dociles qui s’alignent sur ces intérêts économiques. En effet, dans les anciennes colonies françaises, il y a certains domaines que les Présidents africains ne doivent pas toucher. Ce sont des domaines comme l’armée, les ressources naturelles, la finance et les réserves qui doivent être déposées au trésor français. Les entreprises françaises ont le premier droit d’agrément et veillent à ce que vous déposiez vos réserves bancaires auprès de la banque centrale de France. Si vous évitez ces domaines, vous êtes libres de diriger votre pays comme vous le souhaitez. Diriger un pays avec tous ces domaines qui ne vous sont plus accessibles est synonyme d’une politique à l’aveuglette. Quel genre de leader est – ce ? Certainement, un leader militant du sous – développement de l’Afrique. Dorénavant cela ne peut plus continuer en Afrique.

Cependant, l’aide publique au développement est le deuxième pilier du système Françafrique. En 2020, elle représentait 3,6 milliards d’euros. A voir de près, c’est un mélange de prêts, d’allégements de dette et de dons. Dans le calcul des dons, la France comptabilise les frais d’accueil des réfugiés en France, les coûts des étudiants africains très élevés en France, les dépenses visant le rayonnement culturel et à la promotion du français. L’aide au développement est un outil de tutelle au service des intérêts de la France et de ses entreprises. En dépit de toutes ces anomalies, le franc CFA, une monnaie coloniale, est imposée par la France à ses anciennes colonies de 1960 à nos jours. Le franc CFA, dernière monnaie coloniale encore utilisée dans le monde, lie 15 pays d’Afrique à la France et les empêche d’être souverains économiquement tout en permettant à la France de contrôler sa politique monétaire. A vrai dire, les conséquences du système Françafrique sont dramatiques : dictatures, crimes et guerres, émigration irrégulière. Un ensemble de problèmes qui aggrave la paupérisation en Afrique. La Françafrique est en mort cérébrale, car ce système est combattu partout en Afrique francophone.

-La CEDEAO au secours des « Françafricains » ou des peuples africains ?

Depuis le récent coup d’Etat au Niger le 26 juillet 2023, cette démarche de la CEDEAO visant à sanctionner sévèrement le peuple nigérien (pour ne pas dire seulement les putschistes) ne plait pas à beaucoup d’Africains et observateurs étrangers. Sinon quel serait l’importance de priver le Niger d’électricité, provocant des délestages et des morts dans les hôpitaux ? Le président Bazoum ne serait – il pas un « Françafricain » ? Lui qui avait injustement emprisonné le coordonnateur de l’Union pour la Paix, la Sécurité et la Cohésion Sociale M. Harouna Maïga le 05 mai 2023, alors qu’il avait juste déclaré et dénoncé l’implication de la France dans la propagation du terrorisme au Niger. Ces putschistes du Niger sont d’abord contre la « Françafrique », c’est pour cela que Harouna Maïga a été immédiatement libéré après leur putsch justifié par deux choses : la mal gouvernance et l’insécurité causée par la propagation du terrorisme. Le Niger, deuxième pays le plus pauvre au monde et pourtant presque toutes ces ressources vont en France. La majeure partie du Niger n’est pas électrifiée alors que son uranium électrise la France et l’Europe. C’est injuste et inacceptable ! Nous sommes contre les coups d’Etat, mais ces quatre derniers coups d’Etat en Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Burkina Faso et Niger) sont différents. Ces putschistes sont soutenus par leurs peuples. Chose étonnante, dans les anciennes colonies anglaises d’Afrique, il n’y a pas encore eu des coups d’Etat ces derniers temps. Ce qui justifie encore une fois que la Françafrique est l’une des causes de ces coups d’Etat. C’est comme si la France était membre de la CEDEAO. Son refus catégorique de retirer son ambassadeur du Niger et de favoriser une intervention militaire pour rétablir le « Françafricain » Bazoum de ses fonctions est juste pathétique. D’autant plus que les putschistes sont soutenus par le peuple nigérien. Ce peuple également est contre la Françafrique. Le Niger est un Etat indépendant, il n’a nullement besoin d’une autorisation de la France ou de la CEDEAO pour expulser un ambassadeur. Cette démarche de la France est d’une part compréhensible, car le Niger est une zone stratégique très importante pour la Françafrique. A cause du système Françafrique, la France est dévalorisée et ses drapeaux son souvent brulés en Afrique. La CEDEAO, ce n’est pas trop tard, elle peut toujours devenir cette CEDEAO des peuples en combattant avec autant de véhémence l’insécurité dans le Sahel (terrorisme), les coups d’Etat constitutionnels, le recul démocratique et la mal gouvernance. Les dirigeants de la CEDEAO doivent refuser d’être utilisés par une puissance étrangère pour son agenda personnel. Quand on dirige un pays ou une organisation, on travaille pour l’histoire. Il faut penser à ce qu’on laissera à la future génération. Il faut que les prix du pétrole, de l’or, le cacao, le café, le cobalt, l’uranium et autres matières premières se fixent en Afrique et non à Washington ou à Paris. Il y a 15 000 hommes armés au Mali, malgré tout le terrorisme continue de s’y étendre. Ce n’est pas logique. Rien que pour le Niger, à la date du 06 juin 2023, sur les 921 écoles fermées, 891 écoles sont des établissements du primaire et 30 du secondaire. L’ancien président Bazoum avait même ordonné des instructions pour que certains de ces élèves soient repris au niveau d’autres établissements des zones non affectées par le terrorisme. Plus pire que le Niger, selon l’UNICEF, au Burkina Faso 6 149 écoles sont actuellement fermées à cause du terrorisme. Comment promouvoir le développement sans une bonne éducation scolaire ? Où était la CEDEAO pendant tout ce temps ? C’est clair, le développement ne rime pas avec l’insécurité, l’absence d’éducation scolaire et la mal gouvernance.

La jeunesse africaine s’est maintenant réveillée. Ça suffit ! L’exploitation du continent africain doit cesser. Le néocolonialisme a eu des répercussions importantes sur la gouvernance et le développement du continent africain. La France est connue pour soutenir des dirigeants africains qui sont favorables à son programme, en fournissant une aide financière, une assistance militaire et un soutien diplomatique. Ce soutien a pour nom la stabilité des intérêts économiques français, il renforce également une dépendance qui limite la souveraineté des Etats africains. C’est en analysant toutes ces choses qu’il est permis d’appréhender et de comprendre les « Non à la France » et « France dégage ». Les liens avec la Françafrique sont en train d’être rompus par les nations africaines afin de donner la priorité à l’autonomie économique et politique, ainsi que l’établissement de leurs propres monnaies pour renforcer le contrôle monétaire. La Françafrique est presque en déclin. Il faut donc une refonte de la politique de la France en Afrique, un véritable contrôle parlementaire de la politique étrangère, une justice indépendante, la fin de l’impunité, le retrait de l’armée française en Afrique, la fin du pillage et la transparence économique et fiscale. Aux Nigériens, Burkinabés, Maliens et Guinéens tenez bon, vous avez le soutien de l’Afrique. Nous ne sommes pas contre la France mais plutôt contre le système Françafrique. La révolution africaine a commencé. Ceux qui s’aligneront avec le peuple seront protégés.

Informons – nous et mobilisons – nous afin de mettre totalement fin la Françafrique. Vive le changement positif de l’Afrique !

Moulaye Bacary Tamba

Enseignant vacataire au collège bilingue DSA

Doctorant au département d’histoire de l’UCAD