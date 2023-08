Magal 2023 : Barth et Khalifa reçus par Serigne Mountakha Mbacké

Quelques jours après la visite des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Ababacar Sall et Barthélemy Dias ont effectué, ce mardi, leur « ziara » à Touba. Le député-maire de Dakar et le patron de Taxawu Sénégal ont été reçus respectivement par le khalife général des mourides et son porte-parole.

«En prélude du Magal, j’ai eu le privilège de prendre part à une visite en compagnie du Président Khalifa Ababacar Sall et d’une délégation de grande envergure. Nous avons été chaleureusement accueillis par Serigne Moussa Nawél Mbacké, ainsi que par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le Porte-parole du Khalife, Serigne Dame Atta Mbacké et Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le Khalife Général des Mourides. Ces moments de partage et de spiritualité nous rappellent l’importance de la foi et de l’unité», a réagi le maire de Dakar sur Facebook.