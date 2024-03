La France…deuxième exportateur mondial d’armes

Une première pour la France. Selon le nouveau rapport de référence du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) publié ce lundi 11 mars, les exportations d’armes hexagonales ont bondi de 47% sur la période 2019-2023 par rapport à la période 2014-2018. Portée par le succès de son avion de combat le Rafale auprès de l’Inde, du Qatar et de L’Égypte, la France tire aussi partie de la chute des exportations d’armes de la Russie (-53%) pour lui chiper la deuxième place du classement. « La France profite de la forte demande mondiale pour dynamiser son industrie d’armement par le biais des exportations, souligne Katarina Djokic, chercheuse au Sipri. « La France a particulièrement réussi à vendre ses avions de combat hors d’Europe ».

Dans le détail, 42% des exportations hexagonales sont destinées à des États d’Asie et d’Océanie. À elle seule, l’Inde absorbe 30% des exportations françaises. Ce qui fait de cette puissance démographique le premier client de la France. Sur les les dix principaux exportateurs d’armes, six ont connu une baisse : la Russie (-53%), la Chine (-5,3 %), l’Allemagne (-14 %), le Royaume-Uni (-14 %), l’Espagne (-3,3 %) et Israël (-25 %).

Les États-Unis caracolent toujours largement en tête du classement : près de la moitié des exportations d’armes dans le monde (42%) proviennent de la première puissance mondiale. Le deuxième pays, la France, représente seulement 11% du total des exportations. Les auteurs de l’étude ont identifié 66 États comme exportateurs d’armes majeures sur la période 2019-2023.

Fragilisée par la guerre qu’elle mène en Ukraine depuis le 24 février 2022, la Russie a perdu de nombreux partenaires stratégiques et ne représente plus que 11% des exportations totales contre 21% sur la période 2014-2018. Suivent la Chine et l’Allemagne qui se classent respectivement quatrième et cinquième. Le top 5 mondial concentre les trois quarts des exportations d’armes dans le monde même si les auteurs de l’étude ont identifié 66 États comme exportateurs d’armes majeures sur la période 2019-2023.

Source : Yahoo.fr