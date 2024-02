Emmanuel Macron a exprimé vendredi « colère et indignation » après la mort de l’opposant russe Alexeï Navalny, décédé à 47 ans en prison, dont il a salué l' »engagement » et le « courage ».

« Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort », a réagi le président français sur le réseau social X. « Pensées pour sa famille, ses proches et pour le peuple russe », a-t-il ajouté.