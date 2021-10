Le président de la République Macky Sall et son frère Aliou Sall (à droite)

La « Génération Sacrifiée » descend Macky et Aliou Sall

Un Gouvernement incompétent et dont les échecs se succèdent, nul n’en disconvient. Cependant, ne les mettons pas si vite au banc des accusés, d’autant plus qu’ils ne font matérialisé la vision maladroite du Président de la République, que nous avons élu avec beaucoup de sacrifices et du sang versé.

Les échecs du régime se superposent comme des boites de sardine périmées et c’est le peuple tout entier, excepté bien sûr son clan, qui en paye la plus lourde tribu : inondations, chômage de jeunes, pauvreté, insécurité vécue au quotidien, pillage de nos maigres ressources, cherté de la vie…..Les populations ne tiennent plus la corde.

Aujourd’hui la cherté des factures d’eau que nous n’avons nullement consommées sans oublier l’électricité, ne serait elle pas liée a la prise ne charge assurée par l’Etat concernant l’eau et le courant durant la période d’état d’urgence ? Sommes nous pas entrain de payer la gratuité de ces deux éléments essentiels qui nous avaient été « offerts » ?

L’échec de la politique d’emploi des jeunes se manifeste encore plus aujourd’hui par la ténacité de cette composante de la population à braver l’océan atlantique, au prix même de leurs vies.

L’éradication du fléau tant chantonné n’a révélé qu’une gestion opaque à coups de milliards sans aucun résultat probant.

L’unique responsable de cette situation est bel et bien le Président de la République Macky SALL qui continue d’entretenir une classe politique au frais de la princesse, des institutions d’aucunes utilité et budgétivores, l’achat de sa Mercedes sans oublier de son avion, au moment en milieu rural des familles broient le noir, des femmes accouchent sur des charrettes, des enfants font des kilomètres pour fréquenter l’école, des paysans qui ne savent plus à quel sain se vouer……..

Le Cas Aliou SALL

Au sénégal, le ridicule ne tue pas… Aliou Sall actuel Maire devrait raser les murs et adopter le profil bas. Il n’est plus ni moins qu’un cas importé qui a fini par infecter la majorité présidentielle. Il est mal barré suite avec l’histoire du pétrole. Pour l’honneur et la dignité, il ne devrait même pas songer à se présenter une nouvelle fois aux élections territoriales.

Il n’a aucune compétence, encore moins une expertise à faire valoir à Guédiawaye, sinon qu’il est frère du Président de la République.

Depuis quand, le fait de grandir sous un même avec un Chef d’Etat fait il développer un département ?

Nous n’avons rien contre Lat DIOP qui, d’ailleurs, a fini de faire ses preuves et mérite plus qu’une collectivité.

Qu’Aliou Sall aille à Fatick ou à Matam pour briguer le suffrage des ces populations. C’est à la limite une insulte de se laisser encore administrer par un Maire importé, comme si Guédiawaye a une carence d’enfants légitimes à la hauteur des missions municipales.

S’il avait un grain de respect manifesté en l’endroit des populations, il n’irait jamais construire un château au milieu du département, là où les familles tirent le diable par la queue et qui ne parviennent qu’à assurer le repas du midi.

Ce qu’il oublie que demain fera jour et que 2024 frappe déjà à nos portes. Comprend qui pourra

Le Coordonnateur : Ismaila KAMBY