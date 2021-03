C’est ce que j’ai retenu du discours du Président Macky Sall du 8 mars 2021. Et quand Double Bouton, Boun Dionne s’agite, il y a danger pour les patriotes. A dire vrai, Macky Sall a rusé pour devenir de manière linéaire, DG de Petrosen, ministre de l’Energie et de l’hydraulique, ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale et Président de la République. Six stations, un nombre parfait, et c’est aussi la fin.

La ruse est admissible selon certains, mais elle a ses limites. Macky Sall a atteint ses limites, sa gouvernance a échoué. Entre les programmes de bourses familiales, du Fnpj, les financements de ses ministères chargés de la micro finance et autres, la Der, on en a pour plus de cinq cent milliards au moins depuis 2012. A quoi cela a servi ? Combien d’emplois ont été créés ? Combien de familles ont été sorties de l’extrême pauvreté ? L’échec est patent, la révolte des jeunes le prouve. La solution pour Macky Sall, c’est d’augmenter ses fonds politiques de 100 milliards par an , 2021, 2022,2023.

En effet, le brillant Oumar Blondin Diop disait que la lutte sociale est un moyen d’accéder à la vérité. Le Mouvement populaire en cours nous amène à la vérité de l’échec du régime FayeSall sur tous les plans, politique, économique et moral surtout.

La déchéance morale du régime wax waxeet est caractéristique du moment. Pour notre part, voici les cinq valeurs de Tekki : connaissance des respects de la loi et de la parole donnée, respect de la femme, courage patriotique, sens de la responsabilité, sens de la grandeur.

Mamadou Lamine Diallo (Questekki 242)