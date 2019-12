Pape Samba Mboup et Karim Wade se retrouvent : La recomposition de la famille libérale se précise

Le Sénégal peut paraitre un pays de paradoxes avec ce que la classe politique livre. Ici, on s’entredéchire, ici on se retrouve. Tout se fait sur de bases politiciennes. C’est à ne rien comprendre. Pape Samba Mboup, ancien Chef de cabinet de l’ex-Président de la République, Me Abdoulaye Wade, avait rompu les ponts avec le Parti démocratique sénégalais (PDS) qui avait perdu le pouvoir.

Qualifié avec Farba Senghor, de fidèles parmi les plus fidèles de la famille de l’ancien Président de la République, de ses plus grands défenseurs et encenseurs, ils s’étaient pourtant distingués par leurs retournements de vestes les plus spectaculaires quelques mois, après l’ascension du Président Macky Sall. Farba Senghor et Pape Samba Mboup venaient ainsi à vouer aux gémonies Karim Wade, le fils de Me Abdoulaye Wade.

Pourtant du temps où le PDS était au pouvoir, à l’époque où Karim Wade devenait celui qui faisait et défaisait, il était interdit de toucher à un seul de ses cheveux sous peine de s’attirer les foudres de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup. Puis, la rupture a été brutale en tout cas, aux yeux du peuple sénégalais, quelque temps après que le Président de la République a été élu. Farba Senghor et Pape Samba Mboup qui étaient les mamans poules de Karim Wade s’étaient transformés comme étant ses pires pourfendeurs. Tous deux avaient justifié avoir claqué les portes du PDS, car opposés à ce que Karim Wade soit le dauphin de son père Me Abdoulaye Wade.

La roue a-t-elle tourné à nouveau ? Si l’on se fie des informations du quotidien Les Echos, Karim Wade, depuis le Qatar où il se trouve en exil doré a joint au téléphone Pape Samba Mboup. La discussion, entre eux qui se s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, selon Les Echos, a viré à leur réconciliation. Soit ! Pape Samba Mboup, à moins qu’il ne vente, se montre du côté du camp présidentiel. Qu’il se réconcilie avec Karim Wade dans les conditions actuelles, montre que des retrouvailles au sein de la famille libérale entre l’APR et le PDS comme principaux acteurs se dessinent.

