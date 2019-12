Les dés semblent jetés. Entre Moustapha Cissé Lô et ses camarades de l’Alliance pour la République (APR), on se rapproche plus vers la rupture. Moustapha Cissé Lô s’est montré en verve ces derniers temps. Premier vice-Président de l’Assemblée nationale, Président de la Commission parlementaire de l’Union économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lô fait fi de son appartenance à la mouvance présidentielle.

Demandez qui est le plus farouche opposant en ce moment au régime du Président Macky Sall au Sénégal ? Il n’y a même pas à chercher loin, c’est celui qui ose mettre la main sur la plaie pour dénoncer une véritable mafia organisée autour de la distribution des semences agricoles au profit de membres éminents du pouvoir, et qui soutient qu’avec le blanchiment de l’argent, des autorités construisent des immeubles. Moustapha Cissé Lô a vraiment jeté un pavé dans la mare ces derniers temps en profitant de la session plénière ordinaire de l’Assemblée nationale. Rien ne semble le freiner dans sa posture actuelle, qui est d’y aller à-tout-va, rien que pour « sortir les cafards » sous la gouvernance du Président Macky Sall.

Comme si, on ne venait qu’à présent de se rendre compte qu’il fallait se dresser devant Moustapha Cissé Lô avant qu’il ne soit trop tard, voilà que le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) s’en prend à ce dernier. Le groupe parlementaire de BBY, selon un communiqué signé par son président, Aymérou Gningue, s’est décidé enfin à condamner « les initiatives individuelles intempestives pendant la Session et tendant à saper la cohésion et la discipline en son sein. Il met en garde leurs auteurs quant aux conséquences qui pourraient en découler ».

La rédaction de Xibaaru