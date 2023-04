La grosse bêtise de Idy…Il attise la colère et la haine partout

Idrissa Seck (Idy) revient devant la scène politique de la pire des manières. A une dizaine de mois de la présidentielle, il a fait savoir sa volonté de briguer le suffrage des sénégalais le 25 février 2024. Lors de sa dernière sortie catastrophique, il a complétement dérapé. «Kirikou» a touché des cordes sensibles qui font tellement mal qu’il ne verra même pas sa chute venir. Cet élève du grand Me Abdoulaye Wade a perdu les élections alors qu’il n’est même pas encore sur la piste de départ.

Idrissa Seck doit apprendre à remuer la langue sept fois avant de parler. A force de se croire plus intelligent, il finit par démontrer combien il est bête. La dernière conférence de presse qu’il a tenue à Thiès est une véritable catastrophe. Non seulement il a raté son come-back. Mais il est aussi tombé dans ses tergiversations. Attaquer la main qui le nourrit était une véritable erreur de communication. La sortie de l’ancien maire de Thiès n’est pas du goût de ses camarades de coalition. Au sein de Benno Bokk Yakaar on réclame la tête du remplaçant de Aminata Touré au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE).

« On ne peut pas être dans une majorité, faire cette déclaration, qui peut être source de perturbations, de bouleversements, de divisions, de tergiversations et rester encore Président du (Cese)», a réagi Oumar Youm. Une position partagée par la majorité des membres du parti présidentiel. Au sein de l’APR, la colère gronde depuis que Idy a mis du sable dans le «Mburok Soow». Le leader de Rewmi vient ainsi de mettre en jeu son poste au CESE. Les sénégalais ne seraient pas surpris de voir Macky virer Idy dans les jours à venir.

Mais les Républicains ne sont pas les seuls qui en veulent à Idrissa Seck. Sur les réseaux sociaux, les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont pris Idy pour cible. Les patriotes ne lui pardonnent pas les propos qu’il a tenu sur le PROS (Président Ousmane Sonko). Face à la presse, ldy n’a pas raté le maire de Ziguinchor et ses partisans. Selon Kirikou, ces personnes ne sont pas des patriotes. Des propos qui font mal dans les rangs de Pastef. Mais Sonko a préféré ne pas accorder de crédit à ce vieux renard sournois.

Mais ces erreurs ne sont rien face à sa bourde sur Abdoulaye Wade. Se sentant vomi, entassé et jeté à la poubelle, «Ndamal Cadior» cherche désespérément à se faire une nouvelle santé politique. Hélas, il s’est à nouveau tiré une balle en s’attaquant à l’ancien président. Ce candidat perdu par sa traitrise, garde une dent contre ce monument sénégalais qu’il a vertement lapidé durant toute sa conférence de presse. Idy ne l’a pas raté. Il a passé des minutes à taper sur le vieux et son fils.

Mais s’attaquer à Wade est en soi une grosse faute politique. Ancien chef d’Etat, président de la plus grande force d’opposition que le Sénégal ait connu, le Pape du Sopi est un monument vivant. Wade est l’un des rares présidents qui garde l’estime des sénégalais. D’ailleurs, si le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est toujours debout c’est grâce à Wade. Ce vieux que Idy n’a cessé d’attaquer a su maintenir intactes ses bases politiques. Wade a fait Idy de toutes pièces. Mais un ingrat restera toujours un ingrat.

Depuis qu’il attaqué Wade, Idy reçoit des coups de tout bord. Les sénégalais n’aiment qu’on touche à leur patrimoine vivant. Mais cette posture de Idy se comprend. Si un spermatozoïde ne veut pas devenir un futur cadavre, il va tout faire pour survivre. Et quoi de plus facile que d’éliminer tous ses concurrents. Mais avec Wade, Macky et Sonko, la pilule ne passe pas. Le président du CESE ne fait que se ridiculiser davantage. D’ailleurs, les sénégalais commencent déjà à se poser des questions sur la santé mentale de cet homme qui aspire à être le cinquième président de la République.

L’empire de Rewmi a atteint son déclin telle un bougie qui s’éteint. «Ndamal Cadior» est fini, et il s’en rendra compte au soir du 25 février 2024. Idrissa Seck sera humilié sans commune mesure. On a beau dire que le sénégalais est bon, mais il déteste qu’on veuille le prendre pour un demeuré. La trahison de «Kirikou» ne peut pas être effacée en un claquement de doigt. Ce n’est pas en s’attaquant à Wade que ce vieux renard va renaître politiquement.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru