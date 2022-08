La grosse fortune de Sonko…Enrichissement illicite ou financement occulte

Ousmane Sonko nargue les Sénégalais : Il couche sous la fortune

Pour un Inspecteur des Impôts et Domaines qui a été radié de ses fonctions depuis 2016, Ousmane Sonko n’a assurément pas à se plaindre. Ousmane Sonko croule sous la fortune. Il est riche comme Crésus, mais tente de le dissimuler. Ousmane Sonko fait tout pour masquer à quel point, il est si riche. Devant ses militants, il fait tout pour apparaître comme étant un homme fauché, mais il est assis sur une très grosse fortune. D’ailleurs d’aucuns disent de lui qu’il se cache derrière des sociétés écrans.

Durant les élections locales comme celles législatives, l’on a vu Ousmane Sonko se déployer par tous les diables pour assurer la victoire à son camp, Yewwi Askan Wi. Le plus gros du temps, il roulait en solo, sans demander aucune aide aux membres de son camp. Pourtant, ce sont de très gros moyens qu’il déployait à l’occasion de ces deux campagnes. Pour quelqu’un dont on dit que l’Etat a coupé ses moyens de subsistance pour le mettre hors d’état de nuire en le radiant de la fonction publique, Ousmane Sonko respire la bonne santé financière.

Surtout en voyant les gros moyens financiers qu’il déployait au cours des deux dernières campagnes électorales. Ousmane Sonko a vraiment montré qu’au plan des moyens, il pouvait rivaliser avec la coalition au pouvoir contre qui, Yewwi Askan Wi était en compétition. Pourtant, il a tout fait pour dissimuler aux membres de cette compétition ainsi qu’à toute l’opinion, qu’il est assis sur une richesse énorme.

On peut dire que Ousmane Sonko dispose de très gros moyens financiers. Tout l’indique, à travers son immense train de vie qu’il du mal à dissimuler. Seulement qui peut croire que quelqu’un comme lui peut tenir tête l’Etat du Sénégal, s’il ne dispose pas de gros moyens financiers ? Ousmane Sonko est un gros imposteur. Sans doute qu’il ne veut pas étaler toute sa grosse fortune de peur d’être poursuivi pour le délit d’enrichissement illicite, en même temps d’être assailli par les sollicitations et fortes demandes sociales des militants de son parti.

Ousmane Sonko aime lancer des accusations, des déclarations spectaculaires alors qu’il n’a jamais été blanc comme neige. Au point de dire, à la face de tout le monde lors de la campagne pour les élections législatives, qu’outre l’inter coalition Wallu-Yewwi Askan Wi, que toutes les autres coalitions en compétition dans cette joute, roulaient pour le Président de la République Macky Sall qui les finançait.

Quel mensonge ! Et c’est le Président de Bokk Gis Gis, Pape Diop qui est là pour lui rappeler certaines vérités. En répondant à Ousmane Sonko, Pape Diop lui rappelle ceci dans les colonnes du journal L’Observateur : « Ousmane Sonko me connaît bien pour avoir contrôlé une de mes sociétés, lorsqu’il était aux Impôts et domaines. Demandez-lui quels ont été les résultats de ses travaux. Personne ne peut me donner des leçons, je sais beaucoup de choses dans ce pays. Mais, je ne suis pas ceux qui, face à un micro, racontent n’importe quoi. J’attends toujours le bon moment pour réagir. Ce qu’il a dit n’engage que lui. Macky Sall me connaît et Sonko me connaît ».

Et d’enchainer sur les raisons qui poussent Ousmane Sonko à lancer de telles accusations mensongères contre les autres coalitions de l’opposition ayant pris part à ces élections législatives. « Il a réussi son coup, parce que certains Sénégalais sont devenus trop naïfs. Non. Moi je ne cours pas derrière des millions. On devrait, à l’inverse, se poser des questions sur comment des gens qui n’ont plus de salaire réussissent à faire correctement, en six mois deux fois des campagnes électorales qui coûtent énormément du fonds ».

L’allusion faite par Pape Diop demeure plus que claire. Elle repose sur l’origine de la fortune de Ousmane Sonko, qu’il interpelle à travers cette très pertinente question à savoir, comment quelqu’un qui ne dispose plus de salaire, peut tenir et réussir financièrement à mener successivement deux campagnes électorales qui coûtent énormément de moyens en six mois. Ousmane Sonko peut-il répondre à cette question…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn