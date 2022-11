La Hollande et l’Equateur corsent les choses pour les Lions

Les sénégalais supportaient certainement la Hollande, lors de sa confrontation face à l’Équateur. Finalement, les deux équipes se sont séparées par un nul (1-1). Ce résultat arrange-t-il les lions ?

L’enseignement principal à tirer de ce score, c’est que les lions devront obligatoirement remporter leur prochain match, qui les opposera à l’Équateur.

La Hollande et l’Équateur sont en tête de la poule avec tous 4 points et +2 au goal-average. Le Sénégal est troisième avec trois points et le Qatar dernier et éliminé avec zéro point.

À présent, le Sénégal devra obligatoirement battre l’Équateur pour obtenir 6 points et assurer sa qualification. Un résultat autre que celui-ci le sortirait du mondial.

Avec IGFM