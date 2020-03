La jeunesse de BBY/Dakar prend la défense…d’Amadou Bâ

La jeunesse de Benno Bokk Yakaar (Bby) du département de Dakar est monté au créneau et a pris la défense du coordonnateur de l’Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles Assainies, Amadou Bâ renseigne Direct-News.

Dans un communiqué les pro-Amadou Bâ demande, «l’arrêt immédiat des hostilités contre le ministre des Affaires étrangères parce que, aujourd’hui, les valeurs véhiculées dans notre parti sont aux antipodes de la rectitude, contraires à celles prônées par Macky Sall, et trahissent fondamentalement la devise du parti».

Avant de marteler : «Nous ne permettrons plus à personne de saboter le travail du Président Macky Sall. Nous demandons à tous, responsable ou simple militant, de cultiver la discipline et de rester dans les directives du Parti et de la coalition présidentielle. Le ministre Amadou Bâ travaille pour la réussite du président de la République et son engagement aux côtés de ce dernier ne souffre aucune ambiguïté. Il bénéficie de la confiance du Président. Nous le soutenons et appelons à la fin de ces pratiques malsaines orchestrées par des responsables égoïstes et hypocrites».