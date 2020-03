Cheikh Ndiaye : « C’est maintenant que notre pays a besoin de sa presse nationale »

C’est maintenant que notre pays a besoin de sa presse nationale dans la.croisade contre le Coronavirus. Suspendre toutes les activités grande échelle génératrices de risques de propagation de la maladie, diffusion des mesures d’hygiène à prendre, sont sans doute d’une importance capitale et stratégique, mais il reste que la presse de par sa fonction de veille, d’éveil et de réveil est le levier primordial à partir duquel , ce virus peut pourra être rapidement endigué. Mais une presse consciente de sa mission première d’éducation avec comme objectif d’accompagner notre système de santé à être plus résilient et non une communication de catastrophe qui cache parfois des relents de politique politicienne.

Au moment où les Etats Unis enregistrent 11 morts et débloquent 8 milliards de dollars et que la France est à plus de 250 cas, 13 pays dans le monde qui ont fermé leurs écoles pour ne prendre que ces exemples, ce qui montre encore une fois la force de propagation du virus partout, notamment et plus dans les pays développés, il ne s’agit utilement que de communiquer à grande échelle et dans toutes les langues et via des spots publicitaires et autres panneaux publicitaires que sur les moyens de prévention. J’appelle donc notre presse nationale à être consciente des enjeux et de sa haute mission patriotique face au coronavirus et à accompagner l’État et le peuple sénégalais afin que notre pays sorte indemne de cette tragédie mondiale.

Votre pays compte sur vous !

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr GRAND YOFF