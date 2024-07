La Kora Manding orpheline…Par le Pr Bicaise Diop

Toumani fils de Sidiki a porté en bandoulière l’héritage de son illustre père dans la planète entière. Il fut un grand musicien virtuose maitre d’un instrument modal la Kora, dont la pratique et la maîtrise demandent la patience, la concentration et parfois beaucoup de génie. Il a également porté l’étiquette de l’instrumentiste soliste à la sonorité étincelante et labellisée. Chez lui, l’inspiration et la recherche de nouveaux abîmes sonores furent un véritable sacerdoce.

Le Mali, et le monde de la musique perdent aujourd’hui un musicien très créatif, fertile dans le jeu que l’on n’oubliera pas de sitôt. Le fils, génial instrumentiste et chanteur sulfureux, saura sans aucun doute porter le témoin d’une lignée de musiciens qui a marqué d’une empreinte indélébile et porté les valeurs de la grande musique traditionnelle malienne.

Toumani Jabate regagne les jardins célestes et laisse l’univers de la world music dans une profondeur tristesse…

Adieu maître de la Kora

Pr Bicaise Diop

Académie de Créteil (France)