La Mafia du report de la Présidentielle veut détruire…Amadou Ba

Amadou Ba est-il encore la cible d’une nouvelle force tapie dans les labyrinthes du pouvoir ? Plus rien ne va autour du candidat désigné librement par la coalition Benno Bokk Yaakaar après plusieurs auditions. Il est la cible d’une nouvelle force occulte au sein de sa coalition. Comment est-ce possible, qu’au nez et à la barbe du Président de la coalition au pouvoir, des individus se lèvent et remettent en cause son choix à moins d’un mois de la présidentielle ? Du jamais vu en 12 années d’exercice du pouvoir…Ces individus sont-ils au-dessus de la discipline du parti ? Leur cible, reporter la présidentielle et…détruire Amadou Ba.

Ils sont nombreux des membres de la mouvance présidentielle qui rejettent le choix d’Amadou Ba comme candidat de la majorité et demandent dans la foulée, le report de l’élection du 25 février 2024. Et ceux qui, de la mouvance présidentielle, contestent le choix d’Amadou ou demandent le report, il y’en a qui sont très proches du Président Macky Sall ou du président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

On compte parmi eux, le ministre du Tourisme et des loisirs, Mame Mbaye Niang, Maodo Malick Mbaye, le Directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Diaraf Sow et Abdoulaye Mamadou Guissé qui sont conseillers du Président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Pourquoi cet acharnement à l’encontre d’Amadou Ba qui a été déjà choisi par la conférence des Leaders de Benno Bokk Yaakaar et plébiscité par le conseil National de l’Alliance Pour la République (APR) transformé en Congrès extraordinaire ?

L’on se demande ce qui les fait courir. Mame Mbaye Niang a poussé le bouchon trop loin en soutenant que parmi les élus qui ont parrainé Amadou Ba, 92 ne sont plus avec lui. D’où tient-il une information ? A quelques semaines de la tenue de l’élection présidentielle, chercher à balancer une information, ne peut que viser à semer la zizanie dans le camp de Benno Yaakaar. Maintenant, c’est clair que dans le camp présidentiel, certains cherchent à faire perdre Amadou Ba.

A quelle fin ? Les uns sont de connivence avec d’autres candidats, tandis que d’autres agissent sous les ordres du faucon en chef du Palais. Ils ont toujours cherché à se débarrasser d’une manière ou d’une autre Amadou Ba. Ils avaient commencé à le faire lorsque ce dernier était ministre des Finances. C’est comme s’ils avaient été jaloux de voir à l’époque, Amadou Ba bénéficier de toute la confiance du Président de la République Macky Sall qui lui avait confié la mission aux côtés de Marième Faye Sall de mener une campagne de proximité dans la ville de Dakar pour épauler les candidats de Benno Bokk Yaakaar dans la capitale lors des élections législatives de 2017.

C’est ainsi qu’à travers une campagne de dénigrement, ils avaient réussi à obtenir la tête d’Amadou Ba, après les Législatives qu’ils ont fait quitter de son poste de ministre de l’Economie, des Finances et du Plan pour celui des Affaires étrangères. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, ils poursuivront leur campagne contre Amadou Ba au point de le faire sortir du gouvernement.

Malgré tout Amadou Ba a continué à bénéficier de la confiance du Chef de l’Etat qui l’a nommé Coordonnateur national de Benno Bokk Yaakaar avant d’en faire plus tard son Premier ministre et maintenant le candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle. Mais les ennemis d’Amadou Ba au sein de la mouvance présidentielle n’abdiquent toujours pas. Ils sont prêts à tout. Pourvu qu’Amadou Ba ne soit pas le prochain Président de la République.

Ils usent de toutes sortes de stratégies. Non seulement, il y en a parmi eux qui attaquent frontalement Amadou Ba, il y en a d’autres qui sont pour le report de l’élection présidentielle afin de mieux manœuvrer contre le candidat de Benno Bokk Yaakaar choisi par le Président Macky Sall. Barrer la route à Amadou Ba, reste leur seul crédo. Et ils comptent utiliser toutes sortes de subterfuges pour parvenir à leur fin.

Pourquoi attendre à un mois du scrutin pour demander le report d’une élection présidentielle après les travaux de la DGE et les décisions du Conseil Constitutionnel ? Est-ce un regroupement d’ennemis pour faire foirer la candidature d’Amadou Ba. Qui sont ceux derrière ces personnes ? Qui veut détruire Amadou Ba et briser le rêve de continuité de Macky Sall ? Qu’importe selon eux, ce qui compte à leurs yeux, c’est barrer la route à Amadou Ba, en remettant en cause l’autorité du Président Macky Sall.

Une force occulte sans doute à la manœuvre…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn