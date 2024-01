Les recalés au Palais…Vers un soutien à Amadou Ba

Macky Sall est le roi de la stratégie politique. Il fait et défait les politiques. Il a dépassé son maître, Me Wade qui vient de voir son candidat recalé par le conseil Constitutionnel pour parjure sur la nationalité.

Macky Sall répond aux recalés des parrainages

Selon plusieurs sites en ligne « le président Macky Sall aurait répondu, hier mardi 23 janvier, à la lettre envoyée par les 44 candidats déclarés recalés à la suite de la vérification des parrainages. »

Toujours selon ces sites « le président Macky Sall aurait en même temps accepté de recevoir ces derniers (recalés) en audience, ce mercredi à partir de 18h au Palais ».

Que font les recalés au Palais ?

Les recalés ont écrit au président pour « solliciter une intervention du Chef de l’Etat dans le processus électoral afin de participer à la présidentielle du 25 février prochain. »

Selon nos sources « certains de ces candidats, comme Alpha Thiam, n’excluent pas d’accepter un report de l’élection ».

Pourquoi Macky Sall interviendrait dans le processus électoral ?

Le président Macky Sall ne devrait pas intervenir dans le processus électoral. Le Conseil Constitutionnel a publié la liste définitive des candidats (au nombre de 20) à la présidentielle du 25 février 2025. Et l’audience des pauvres candidats ajournés au Palais ne pourra rien changer…A moins que certains de ces recalés y vont pour autre chose.

Le Report de la présidentielle ?

Même si certains candidats sont pour un report de la présidentielle, aucun nouvel élément ne soutient une telle procédure. En l’état actuel des choses, aucun report n’est envisageable et Macky Sall n’a pas le pouvoir de reporter les élections.

Des ministres et DG sont pour le report de la présidentielle tout comme des opposants sont contre le report. Et Macky ne va pas offrir un report de l’élection sur un plateau en argent à des recalés qui sont frustrés et aigris de ne pas passer le parrainage.

Les recalés au palais pour cette raison…

Et si ces candidats malheureux étaient au palais pour apporter leur soutien au candidat de Macky Sall ?…Des rumeurs peut-être mais plus proches de la réalité. Que pèse Alpha Thiam pour exiger le report de la présidentielle ? Et si c’était une stratégie du Palais pour avoir leur soutien ? Macky Sall est un génie politique et il mettra en œuvre toutes les stratégies pour faire gagner Amadou Ba.

Mimi Touré échappe au piège

Pauvres recalés au Palais pour soutenir Amadou Ba…Mimi Touré a dû flairer le piège du soutien à Amadou Ba en expliquant dans un post sur Facebook, qu’elle n’est « pas intéressée par une audience avec celui qui est responsable de sa non-participation à la prochaine présidentielle ».

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn