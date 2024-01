Le journaliste Samba Mangane retrace l’histoire de tous les gouvernements de 1957 à 2023

Samba Mangane écrit un ouvrage biographique sur tous les gouvernements du Sénégal de 1957 à 2023. Il concerne les 441 membres de l’exécutif depuis cette époque (Présidents, premiers ministres et ministres dont vous même). Il a été préface par le Premier ministre.

Le premier Gouvernement du Sénégal indépendant a été formé le 20 août 1960, mais celui du 20 mai 1957 qui est d’une nomenclature restreinte avec juste 11 ministres en sus du Président et du Vice-président du Conseil du Gouvernement en la personne de Mamadou Dia, marque le début de l’histoire de l’exécutif du Sénégal, qui jusque-là, était un territoire africain sous obédience française.

Composé exclusivement de Sénégalais, il avait pour principal objectif de s’occuper des questions relatives à la politique intérieure du pays, laissant les affaires étrangères aux soins de la France qui continue de maintenir le pays sous tutelle. Le Président de ce Conseil était Auguste Michel Marie Pierre Lami, un administrateur colonial.

Ce livre biographique a pour objectif de retracer le parcours des personnalités qui ont dirigé le Sénégal avant et sous le magistère des Présidents Léopold Sédar SENGHOR, Abdou DIOUF, Abdoulaye WADE et Macky SALL, de dresser leurs portraits, rappeler le rôle important qu’elles ont joué. Il est la continuité de l’ouvrage : ‘’ Présidents et Ministres de la République du Sénégal’’ publié par Waly Ndiaye et Babacar Ndiaye, archivistes et documentalistes, ainsi que du ‘’Répertoire permanent du Gouvernement du Sénégal de 1981 à 2000’’, de la Direction des Archives nationales, sous la direction de Waly Ndiaye, responsable du Centre de documentation.

Le professeur Saliou Mbaye, directeur des Archives nationales du Sénégal de 1977 à 2005, souligne dans cet ouvrage que « c’est le premier maillon d’une chaîne qui ne fera que s’allonger avec le temps ».

Samba Mangane n’est pas archiviste ou spécialiste de la documentation, mais sa formation de journaliste, son expérience dans la profession, ses recherches pour la soutenance de ses mémoires, lui permettent d’effectuer un travail de ce genre. D’ailleurs, il avait décidé de poursuivre le travail jusqu’à la fin de l’année 2023, en parcourant avec des photos d’illustration, les cursus scolaires, universitaires, fonctions administratives et politiques des Présidents de la République, du Président du Conseil et des membres des différents Gouvernements (Premiers Ministres, ministres d’Etat, ministres, ministres délégués, secrétaires d’Etat, commissaires, secrétaires généraux du Gouvernement et de la Présidence de la République), ministres directeurs de cabinet et ministres porte-paroles du Président de la République, qui sont au nombre de 441 (dont 360 hommes et 81 femmes), par ordre alphabétique, de 1957 à 2023.