CAN 2023 : le programme de ce mercredi 24 janvier

La 3ème et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2023 se termine ce mercredi avec quatre nouvelles affiches au menu. La Côte d’Ivoire, dans l’attente et pas encore fixée sur son sort, suivra tout ça de très près. Découvrez sans plus attendre le programme du jour.

Namibie-Mali (Groupe E de la CAN)

La Namibie a créé la surprise en battant la Tunisie 1-0 dans les derniers instants de son premier match, marquant ainsi leur première victoire dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations. Toutefois, les Brave Warriors ont ensuite subi une claque 4-0 contre l’Afrique du Sud lors de leur deuxième match. Afin de garder espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale, la Namibie doit obtenir au minimum un match nul contre le Mali à San Pedro.

Actuellement en tête du groupe, les Aigles espèrent conserver leur position de leader. Une victoire leur assurerait de terminer cette phase de groupes de la CAN 2023 sans défaite. Après avoir battu l’Afrique du Sud 2-0 lors de leur premier match, les Aigles ont fait match nul 1-1 avec la Tunisie.

Afrique du Sud-Tunisie (Groupe E de la CAN)

Actuellement en dernière position du groupe E avec seulement un point, la Tunisie fait pâle figure dans cette édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations. Après une défaite 1-0 contre la Namibie, les Aigles de Carthage ont obtenu un match nul 1-1 contre le Mali samedi dernier. Cette fois, il faudra faire mieux et l’équipe dirigée par Jalel Kadri fait face à un impératif : remporter ce match contre l’Afrique du Sud au Stade Amadou Goun Coulibaly de Korhogo.

Mais la tâche ne sera pas aisée pour la Tunisie : les Bafana Bafana, qui avaient perdu 2-0 contre le Mali lors de leur premier match, se sont brillamment repris en battant la Namibie 4-0 dans leur second match, se hissant ainsi à la deuxième place du groupe E avant la dernière journée de la phase de groupes. Un match nul suffirait à leur ouvrir les portes des 8es de finale. Même une défaite ne serait pas forcément rédhibitoire, à condition que le Namibie perd dans le même temps.

Zambie-Maroc (Groupe F de la CAN)

Les Zambiens, toujours invaincus dans cette édition de la CAN, ont obtenu deux matchs nuls difficiles (1-1) lors de leurs premières rencontres contre la RD Congo et la Tanzanie. Contre les Lions de l’Atlas, il est probable qu’ils cherchent à résister sans céder dans l’espoir d’obtenir une qualification presque inattendue pour les huitièmes de finale. Il s’agirait du scénario cauchemar pour la Côte d’Ivoire, le pays-hôte, qui suivra ce match de près et qui sera qualifiée parmi les meilleurs 3es seulement en cas de défaite des Chipolopolos.

De leur côté, les Marocains, dirigés par Walid Regragui, ont battu la Tanzanie (3-0) avant de faire un nul contre la RD Congo (1-1). Avec un total de 4 points, les Lions de l’Atlas ont déjà la garantie de se classer au moins parmi les meilleurs troisièmes de cette phase de groupes. Ils aborderont donc ce match sans pression mais avec l’envie toutefois de se rassurer après une prestation assez décevante face aux Léopards. Noussair Mazraoui pourrait enfin jouer.

Tanzanie-RD Congo (Groupe F de la CAN)

En dernière position du groupe F avec seulement un point, la Tanzanie est en grande difficulté. Après avoir perdu 3-0 contre le Maroc lors de leur match d’ouverture, les Taifa Stars ont frôlé la surprise contre la Zambie avant de déchanter en se faisant reprendre sur le fil (1-1), malgré un avantage numérique pendant toute la seconde période. L’équipe dirigée par Hemed Suleiman “Morocco” doit absolument gagner pour espérer se qualifier pour ces huitièmes de finale de la CAN 2023.

De son côté, la RD Congo occupe la deuxième place du groupe avec deux points, à égalité avec la Zambie. Après un match nul 1-1 contre les Chipolopolos en ouverture, les Léopards ont fait match nul sur le même score contre le Maroc en montrant un visage très encourageant. Les joueurs menés par Sébastien Desabre occupent une position relativement avantageuse pour atteindre les huitièmes de finale, mais ils doivent au minimum décrocher un match nul pour espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes et poursuivre leur parcours dans la compétition.

