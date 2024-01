Macky Sall poussé dans un jeu dangereux…l’erreur à éviter

Les vingt (20) candidats retenus pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 préparent la campagne électorale. Celle-ci doit débuter le 3 février prochain à Minuit. Mais une incertitude plane sur la tenue de cette élection. De nombreuses voix se lèvent pour demander le report du scrutin. Ce groupuscule étale les tentacules de ce piège. Et ces personnes sont en train de tout faire pour mettre le Président Macky Sall dans une situation inconfortable. Et si l’actuel locataire du Palais n’y prend pas garde, il va commettre la plus grande erreur de sa carrièrepolitique.

Le Président Macky Sall a rencontré une partie des candidats recalés à l’élection présidentielle. Ces hommes et femmes sont allés se plaindre auprès du chef l’État. Mais cette audience fait grand bruit. Une bonne partie de ce groupuscule est pour le report de la présidentielle. Alors beaucoup craignent que le locataire du Palais fasse immixtion dans le processus électoral. Ce qui risque de causer un précédent dangereux. Et ces recalés ne sont pas les seuls à bénir ce report.

Au sein de Benno Bokk Yakaar, on partage cet avis des recalés. Ce qui n’est pas du goût des 20 candidats en lice. Même s’ils reconnaissent des couacs dans le processus électoral, ils sont contre toute idée de report. Alors si le Président Macky n’est pas prudent, il va glisser dans le piège tendu par ces candidats qui ne pèsent plus rien sur l’échiquier politique. Ce report est quasi impossible au Sénégal. Notre pays a organisé onze (11) élections présidentielles. Jamais, il n’a été question d’un quelconque report. 2012 fût une élection très tendue, pourtant celà n’a pas empêché le scrutin de se tenir à date échue.

Respecter le calendrier républicain est un impératif. Et cela, des candidats à une élection présidentielle ne sont pas sans le savoir. Ces leaders ont frappé à la mauvaise porte. À ce stade, le chef de l’Etat Macky Sall, n’a aucune base légale pour arrêter le processus électoral. Le pays n’est pas en guerre, rien ne menace le processus électoral si ce ne sont quelques leaders perdus. Alors, le locataire du Palais ne devrait pas écouter des politiciens qui ne pensent qu’à leur petite personne. Connu comme un grand stratège politique, c’est sûr qu’il saura trouver les mots pour les apaiser.

Si cette opposition était un tout petit peu intelligente, elle ne tenterait pas d’arrêter le processus électoral. Ces recalés devraient plutôt se battre pour un fichier électoral stable. Aminata Touré et ses camarades ont toujours douté de la fiabilité de ce fichier. Maintenant à quel fichier électoral se fier puisque plus de 900.000 électeurs sont déclarés non électeurs entre autres incompatibilités observées sur le fichier électoral qui, d’après le CENA, n’a pas été mis à jour. Au lieu de porter ce combat, des recalés cherchent une place sur la table du grand chef.

Le Président Macky Sall ne doit pas suivre ses arrivistes. Il a réussi à se trouver la meilleure des portes de sortie. En déclarant qu’il ne sera pas candidat, il a forgé le respect. Même l’opposition a reconnu la grandeur de l’homme. Se mêler du processus reviendrait à détruire tout ce qu’il a bâti. L’on ne peut changer les règles du jeu en plein match. À un mois de l’élection, le débat ne devrait aucunement porter sur un éventuel report de la présidentielle. L’heure n’est pas non plus à un quelconque dialogue. L’opposition devrait se respecter et respecter les sénégalais.

La balle est désormais dans le camp du pouvoir. Le Président de la Republique doit continuer de garder sa «neutralité». S’il y’a une personne que le chef de l’Etat doit suivre, c’est Amadou Ba. Il ne doit pas se mêler d’une élection qui est déjà à son terme. Fort heureusement, Macky Sall a joué la carte de l’intelligence lors de sa rencontre avec les recalés. Ces derniers se sont limités à exposer au garant des institutions et du respect du calendrier républicain, les manquements qu’ils ont constatés lors des parrainages. Ils ont également demandé la mise à disposition du fichier électoral à tous les candidats.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru