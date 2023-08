La malice intellectuelle de la vexation de l’adversaire

Si dans un débat civilisé on ne peut plus apporter la réplique à son interlocuteur ou adversaire sans l’insulter ou chercher à l’humilier, c’est que le mot civilisé est de trop ici. Or en lisant les joutes dans le débat public en cours, on ne peut pas occulter le fait que les insultes, la caractérisation de l’autre, la calomnie, la vulgarité, tout cela avec une grande dose de cruauté, disputent sa place à l’argumentation saine bien que pouvant, en droit, être passionné.

La ruse de ceux qui prennent les grands airs, sûrs de leur chaire universitaire ou de leur position politico-médiatique, c’est qu’ils ouvrent le débat avec la kalachnikov à la main : il faut écraser avant de (voire pour) convaincre. On se donne l’air d’être courroucé au point de n’avoir pas à ménager son adversaire. On oublie qu’on a affaire à un humain et non à une bête (encore que les bêtes méritent notre respect!)

Tout le monde a le droit de se tromper, de dire des bêtises : la tolérance n’est pas dans le fait de supporter l’auteur de ces bêtises, mais dans la patience et l’éthique consistant à chercher la vérité avec lui. Ceux qui usent de ces procédés (aggravation, exagération, dramatisation, ridiculisation extrême, etc.) de l’opinion de l’adversaire ne font généralement qu’occulter leur propre faiblesse, leur incapacité à opposer à de telles bêtises autre chose de que des bêtises. On dit en Wolof que « Wax bu doffe nop yakoy dégglu dano wara wër » : quelle belle leçon d’éthique de la discussion. Les propos les plus curieux peuvent servir à déclencher une maïeutique qui pourrait repêcher celui qu’on croyait avoir perdu en cours de route dans la quête de la vérité. C’est vraisemblablement le temps et la patience d’couter qui nous font défaut.

Rabaisser, invectiver, chosifier la personne qu’on est censé démentir ou critiquer ne demandent aucune qualification. Nous devons éviter d’abuser de nos statut et titre pour clore les débats ou les circonscrire dans un monastère propre à une secte de doctes. Quand un débat quitte les amphithéâtres pour atterrir dans l’espace public, les universitaires qui chercheraient à y exclure les profanes sont ici dans une posture ambiguë : ils veulent préserver dans l’espace public le privilège que leur confère la relation pédagogique dans laquelle leur autorité contrôle les débats et les rend possibles dans les limites qui ne dérangent pas leur autorité scientifique.

Alassane K KITANE