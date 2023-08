En tournée dans le sud…le DG de l’ORSRE prône la sécurité alimentaire

En tournée agricole, politique et sociale dans les régions du Sud, le directeur général de l’Organe de Régulation des Systèmes de Récépissé d’entreprise (ORSRE) a mené plusieurs activités dont des visites de proximités sociales dans les localités de Bignona et de Yassine Mandina dans la commune de Sansamba (département de Sédhiou), des rencontres d’échanges et de partages avec les femmes de Belal Ly dans la commune de Marsassoum pour la première étape.

Driss Junior Diallo s’est aussi rendu aux quartiers Tenghory et Badioncoto pour des échanges avec les notables sur l’importance des populations d’adhérer au choix du Président Macky Sall portant sur le candidat qui sera investi par la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour la présidentielle de 2024. Cette même démarche a été reproduite à Yassine Mandina où les notables ont salué l’initiative du DG Driss Junior Diallo et formulé des prières pour l’unité de tous les responsables politiques autour du chef de l’Etat afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions.

L’occasion a aussi été pour le DG de l’ORSRE, d’être convié à une rencontre d’échanges et de partages avec les femmes membres du groupement « Mboloo » de Belal Ly de Marsassoum. Ces femmes ont exprimé le besoin de structurer leur groupement.

Au titre des doléances, elles ont sollicité un moulin de pâte d’arachide pour fructifier et rendre plus rentables leurs activités en vue de participer au développement communautaire. M. Diallo a pris bonne note et a demandé à ses collaborateurs d’accompagner ces femmes dans le processus de formalisation.

La ferme du Groupe AINDIA située à 30 km de la ville de Sédhiou, dans la commune de Sansamba où plus d’une dizaine de jeunes gagnent leur vie dans différentes activités agricoles a été aussi visitée.

« L’une des finalités de ce projet est de créer des emplois au profit des jeunes et surtout lutter contre la migration irrégulière et aussi l’exode rurale » a indiqué le promoteur et responsable politique de l’APR, Driss Junior Diallo qui ajoute que : « Ici, chacun a l’espace qu’il a choisi pour développer le produit, le lieu de même que la commercialisation de son choix. Un véhicule 3 roues est mis à leur disposition. Nous avons dans cette ferme des 3 forages qui fonctionnent avec un système solaire et plusieurs bassins de rétention d’eau pour réduire la pénibilité du travail de ce projet innovateur où 17 jeunes garçons et 7 femmes travaillent avec le statut d’entreprenant ».

Pour l’étape de Ziguinchor, les activités inscrites dans l’agenda du DG de l’ORSRE et effectuées à Ziguinchor s ont tourné autour d’une visite de travail dans le domaine agricole de El Aly Haidar, ancien ministre de l’environnement à Djibélor où plus de 500 pieds de palmiers sont offerts par M. Haidar au DG de l’ORSRE qui les a mis à la disposition des jeunes de la commune de Sansamba (département de Sedhiou) pour les lancer dans la culture de rente et de reboisement.

La collaboration entre El Aly Haidar et Driss Junior Diallo va se poursuivre au profit des jeunes dans le domaine de l’encadrement, de la formation et la sensibilisation sur les enjeux actuels de faire face à la problématique du réchauffement climatique.

Driss Diallo a aussi eu plusieurs rencontres d’échanges et de partages avec des notables de certaines grandes familles de certains quartiers de Ziguinchor. Tout comme il a rencontré les communautés pour les entretenir sur l’importance de s’aligner sur le choix du Président Macky Sall portant sur le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à la présidentielle de 2024. Pour la circonstance, il est largement revenu dans les échanges avec les communautés sur les différentes réalisations du Président de la République sur toute l’étendue du territoire national, particulièrement en Casamance dont les populations doivent « choisir la continuité ».

Pour la prochaine étape de sa tournée, le DG de l’ORSRE compte se redéployer dans la région de Kolda où certaines localités comme l’arrondissement de Dabo et Maïdio (commune de Dialambéré) ont déjà été sillonnées pour la même mission.

A. Saleh