La nouvelle offensive musclée de Zidane pour avoir…Kalidou Loulibaly

La presse italienne fait état ce mardi d’une possible offensive de Zidane du Real Madrid pour Kalidou Koulibaly lors du mercato estival.

Koulibaly a la cote. Le nom du défenseur central sénégalais a souvent été lié au Paris Saint-Germain depuis plus d’un an. Mais le club de la capitale devrait avoir une concurrence importante dans ce dossier. Après une saison sur fond de fracture entre la direction et les joueurs, le vice-champion d’Afrique devrait bien quitter Naples à l’intersaison, et il ne manquera pas de courtisans.

Zidane aurait une carte à jouer pour Koulibaly

Naples ne serait pas disposé à laisser partir Kalidou Koulibaly à moins de 100 millions d’euros. Une rumeur qui n’a rien de surprenant si l’on se fie aux habitudes du fantasque Aurelio De Laurentiis, dont la réputation n’est plus à faire sur le marché des transferts, d’autant que le contrat du défenseur expire en 2023. Mais selon les informations du Corriere dello Sport, Zinédine Zidane aurait de bonnes relations avec l’agent du joueur, Fali Ramadani. Une donnée importante dans ce dossier. Le média transalpin précise même que le Real Madrid aurait déjà formulé une première offre pour Koulibaly.