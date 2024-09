La «Nouvelle Responsabilité» de Amadou Ba…une copie conforme de BBY, selon

UNE NOUVELLE RESPONSABILITE: Rien de nouveau à notre connaissance, si non une copie conforme de BBY avec une forte colloration Apr.

On ne fait pas du neuf avec du vieux dit-on. Un regroupement d’hommes et de femmes, d’ici et de la Diaspora qui ont servi le Président Macky SALL depuis plus de 10 ans, ne peut être considéré comme un groupe apte à porter une nouvelle responsabilité. Scaner, copier BBY pour en faire une nouvelle offre politique aux populations sénégalaises, dest d’abord ce mettre le doigt dans l’œil et ensuite dest manquer de respect aux populations sénégalaises, lesquelles, le 24 février 2024, avec fermeté ont rejeté l’offre de BBY malgré son Bilan incontestable. Il est vrai que trop souvent chez nous, en politique la fidélité fait énormément défaut. Mais au-delà de la fidélité en politique, d’autres valeurs devraient être aussi considérées par nos hommes politiques: le Respect, l’honnêteté, la Considération et la Sincérité envers ses Concitoyens. Certes, le phénomène de recyclage d’hommes et de femmes politiques dans une nouvelle organisation politique n’est pas nouveau chez nous. Mais si on veut bien regarder sur le rétroviseur, seul le Président Macky SALL a réussi ce coup de génie en 2012. Et j’ai l’habitude de dire: n’est pas Macky SALL qui veut.

Aux camarades de BBY et surtout de l’Apr dans la Diaspora, je vous rappelle que l’Alliance pour la République est notre patrimoine politique à nous tous militants et sympathisants.

Le camarade ou frère Macky SALL en est seulement le Président. Dès lors, I IApr, notre patrimoine politique, ce bien commun que nous avons construit ensemble et qui a tant fait progresser le Sénégal, nous ne devons pas accepter, voir pour certains, d’être complices de sa destruction par des gens qui ne cherchent qu’à défendre leurs rentes, leurs seuls moyens de subsistance. Notre mission nous autres Républicains dans la Diaspora, est de démontrer que la volonté des populations sénégalaises à été volontairement et violemment tompée par une bande d’activistes le 24 février 2024. Cest là véritablement notre mission qui commencera dès le 17 novembre 2024 inchallh. 1-1 avenir des populations sénégalaises d’ici et de la Diaspora ne se décide pas à travers des propagandes dans des groupes wassaps. La preuve, le régime incapable actuellement en place, a usé largement de cette méthode des Réseaux Sociaux pour abuser de la volonté des populations sénégalaises. Aussi, nous autres républicains de la Diaspora, avons toujours été les défenseurs de la démocratie dans notre pays malgré les distances. Nous avons largement participé aux avancées politiques et économiques de notre pays, grâce à notre vigilance, notre sincérité, notr honnêteté et surtout notre engagement et militantisme pour un Sénégal en progrès, un Sénégal en développement. Un fois de plus nous serons les arbitres de toutes ces échéances politiques à venir. Alors restons cohérents, restons mobilisés et prêts à défendre comme toujours une société sénégalaise en paix, émergente et démocratique. Une nouvelle responsabilité pour quoi pas? Mais encore faut-il que ce ne soit pas du copier coller.

Aliou Ndao FALL

S.N. chargé de la Diaspora Apr.