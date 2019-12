La Police arrête un braconnier qui a tué un jeune léopard

Criminalité Faunique : un trafiquant de faune arrêté à Kédougou avec un jeune léopard.

Mardi 24 décembre à Kédougou, les agents des Eaux et Forêts de Kédougou en collaboration étroite avec les éléments du Commissariat Central de Kédougou et l’appui du projet EAGLE Sénégal, ont procédé à l’interpellation d’un présumé trafiquant de faune œuvrant entre le Sénégal et la Guinée, en possession d’une peau fraîche d’un très jeune léopard abattu. Cette espèce, un de nos grand félin africain avec le lion est une espèce intégralement protégée au Sénégal.

C’est vers 13h que le présumé trafiquant de nationalité sénégalaise, a été pris la main dans le sac en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de la peau de ce trop jeune fauve. Aussitôt interpellé, il a été conduit dans les locaux du Commissariat de Kédougou puis remis aux agents des Eaux et forêts pour la suite de la procédure et est actuellement entendu pour les faits qui lui sont reprochés. Espérons que la gravité des faits qui lui sont reprochés, si ils sont avérés, le mènera à des peines d’emprisonnement et amendes exemplaires pour tous ceux qui s’activent et trafiquent impunément la grande faune protégée du Sénégal Oriental.

En effet, Kédougou et sa grande région, par ses frontières avec la Guinée Conakry/ Bissao et le Mali, sont un haut lieu connu de trafic de faune transfrontalier et transnational. Le Sénégal Oriental compte encore parmi ses joyaux au patrimoine naturel National, une grande faune des plus prestigieuse en Afrique avec la présence bien établie de léopards, mais aussi de lions, d’hippopotames, d’éléphants, de chimpanzés et bien d’autres espèces moins connues du grand public. Tous ces animaux sauvages et intégralement protégés au Sénégal par le code la chasse et de la faune, mais aussi par la convention de Washington régissant leur commerce International, sont gravement menacés de disparition ou d’extinction totale si leur abattage et commercialisation illégal n’est pas rigoureusement contrôlé et sévèrement sanctionné.

Pour rappel, l’ONU cite que le braconnage et le trafic d’espèces sauvages ont un impact dévastateur sur les communautés, sur l’environnement et sur ​​la sécurité; que les braconniers et les autres criminels conduisent de nombreuses espèces au bord de l’extinction à travers le monde; que les criminels sont en train de détruire les moyens de subsistance locaux, bouleversant les écosystèmes fragiles et entravant le développement social et économique; qu’ils alimentent la violence et la corruption, et nuisent à l’état de droit .