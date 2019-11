La route OUARACK -DAHRA va coûter…23 milliards

Réhabilitation de la route OUARACK -DAHRA: une convention de 22 milliards paraphée

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la coopération Amadou Hott et Christian Adovelande , Président de la Banque Africaine de Développement ( BOAD) ont procédé ce vendredi , à la signature d’une convention de financement pour la réhabilitation de la route Ouarack-Dahra. Cette route longue de 62,5 kilomètres et située dans la région de Louga sera réhabilitée avec un montant global de 23 milliards 292 millions de francs cfa dont 22 milliards de la BOAD soit 95% et un milliard 292 millions en apport de l’État du Sénégal soit 5% du montant global.